迎接盛夏 嘉縣「綠綠森活節」朴通市集7月9登場

迎接暑假，嘉義縣文化觀光局推出「綠綠森活節」，並於9、10日下午2點至晚間6點在嘉藝點水道頭文創聚落舉辦「朴通市集」，招募40家藝文青創品牌，消費滿300元可換貼紙、拍照打卡可換資料夾；縣府表示，還有精彩街頭表演，邀請大小朋友走入嘉義最美的後花園。

為迎接新的市集活動設計，邀請曾登上紐約時報的台灣插畫家川貝母設計「朴通市集」主視覺，創作者結合朴子小城的印象與市集活動特色，讓觀賞者透過鮮明主視覺，想像自己逛市集的快樂模樣。

9日登場的市集，邀請植物花藝、環保、在地小農等特色品牌進駐市集現場，讓暑假的開頭便被滿滿綠意與Outdoor氛圍擁抱；市集規畫3大主題活動，有「兒童繪畫課」、「夏日花繪餅乾手作」和「文創主題講座」。以上活動已在粉絲專頁開放線上報名。

活動當天消費滿300元，可至服務台免費兌換限量貼紙，拍照、打卡、公開分享這次市集活動你最喜歡的畫面並hashtag「#朴日好市民」，至服務台出示即可兌換限量資料夾。貼紙每天活動限量250組，資料夾每天限量500組。