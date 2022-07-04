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暑假親子出遊攻略 台南推5大觀光工廠小旅行

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
暑假親子旅遊到來，台南與旅遊業者合作推5大觀光工廠小旅行。圖 ／台南市政府經發局故宮
暑假親子旅遊到來，台南與旅遊業者合作推5大觀光工廠小旅行。圖 ／台南市政府經發局故宮

暑假開跑，搶搭旅遊商機，台南市政府經濟發展局與台南觀光工廠串連台南各大商圈、古蹟、博物館等知名景點，並與旅遊業者推出5大觀光工廠主題小旅行，邀請各地遊客安排暑假探索另類台南旅遊特色。

市府經發局說，這次與燦星旅遊合作共同推出「探尋古都風情」、「熱蘭遮城巡禮」、「自然生態體驗趣」、「樂學科普藝文」、「乘風破浪逍遙遊」5大觀光工廠主題小旅行，每場行程時間皆為2天1夜，歡迎親子一同暢遊府城。

市長黃偉哲說，台南建城近400年，擁有豐厚的文化歷史及觀光景點，觀光工廠數量更是全國第一，擁有多元DIY互動體驗，小朋友玩樂中也能學習到各項知識及豐富感官體驗，這次推出5條主題旅行，希望暑假期間邀請全台民眾化身為小小旅行者，深度體驗府城古都的魅力。

南市推廣觀光工廠發展協會理事長梁金生說，活動也推出多項好康，像「虹泰水凝膠世界」全館消費8折、「黑橋牌香腸博物館」肉酥、肉乾任選6件享88折，「萬國通路創意觀光工廠」和「奇美食品幸福工廠」來就送贈送小禮物、「美雅家具觀光工廠」免費入場、「華美光學EYE玩視界」太陽眼鏡8折、「臺南家具產業博物館」贈送花梨木精油做的勁涼霜、「彼緹娃藝術蛋糕觀光工廠」購物滿599元送保冷袋等。

經發局長陳凱凌表示，今年預計下半年將接連辦理2場次嘉年華活動，包含健走、觀光工廠好物市集、音樂饗宴及親子表演等，更多觀光工廠主題小旅行活動及報名，請洽燦星旅遊(專線449 - 8688 (手機直撥請加02)或官網(https://www.startravel.com.tw/project/tw/tourismfactory/)查詢。

暑假親子旅遊到來，台南與旅遊業者合作推5大觀光工廠小旅行。圖 ／台南市政府經發局提供
暑假親子旅遊到來，台南與旅遊業者合作推5大觀光工廠小旅行。圖 ／台南市政府經發局提供
暑假親子旅遊到來，台南與旅遊業者合作推5大觀光工廠小旅行。圖 ／台南市政府經發局提供
暑假親子旅遊到來，台南與旅遊業者合作推5大觀光工廠小旅行。圖 ／台南市政府經發局提供
暑假親子旅遊到來，台南與旅遊業者合作推5大觀光工廠小旅行。圖 ／台南市政府經發局提供
暑假親子旅遊到來，台南與旅遊業者合作推5大觀光工廠小旅行。圖 ／台南市政府經發局提供
暑假親子旅遊到來，台南與旅遊業者合作推5大觀光工廠小旅行。圖 ／台南市政府經發局提供
暑假親子旅遊到來，台南與旅遊業者合作推5大觀光工廠小旅行。圖 ／台南市政府經發局提供

觀光工廠 台南 博物館

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