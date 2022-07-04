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台南偏鄉柑仔店收廢電池 1公斤可換15元商店折價券

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局針對南化、左鎮、楠西、龍崎區推出「柑仔店電池來回收」活動。 圖／擷取畫面
台南市環保局針對南化、左鎮、楠西、龍崎區推出「柑仔店電池來回收」活動。 圖／擷取畫面

台南市環保局為方便偏遠地區民眾回收廢乾電池，在既有的回收管道外，即日起至9月30日再針對南化、左鎮、楠西、龍崎區推出「柑仔店電池來回收」活動，1公斤可換15元折價券，每人每日最多可獲90元折價券，可當場使用也可之後購物用。

合作的店家分別為，楠西區六發商店、南化區春香商店、左鎮區阿貞商店、龍崎區泉勝商店等。南市環保局自2019年起以偏遠地區為對象，推出「柑仔店電池來回收」活動，地區包括左鎮區、南化區、楠西區、龍崎區、鹽水區及柳營區，累計已有291人次參與，共回收廢乾電池459公斤。今年的活動，預定回收目標為500公斤。

市長黃偉哲表示，此項活動的店家都是地點適中、在地民眾所熟悉，請民眾不要辜負政府的美意，趁機清出家中的廢電池，享好康又為環境盡分心力。

環保局長謝世傑說，電池體積小，易被當成一般垃圾丟棄，但混在垃圾內的電池，可能因垃圾車的壓縮導致爆炸。而電池內含的汞、鎘、鉛等重金屬不利人體，焚燒過後的灰燼重金屬依然存在，進入環境中可能汙染土壤、水源及生態。若都能回收，就可將重金屬分解出來再利用，減少對地球資源的消耗。

環保局提醒，折價券使用期間為今年7月1日至10月31日，逾期無效。行動電源、鉛蓄電池非本次兌換項目，請民眾回收時再多留意。相關活動資訊請至台南市政府環保局資源回收全民動起來網站首頁活動專區查詢 (https://epb2.tnepb.gov.tw/ recycle/default.asp)

台南 垃圾車

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