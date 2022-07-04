「花」揮所長 移民署鼓勵新住民參與多元文化方案競賽

來自越南的新住民阮玉維與先生蔡孟承，在嘉縣水上鄉經營花藝店，巧手創造花藝作品，美得讓移民署南區事務大隊嘉縣服務站行動服務人員驚艷，鼓勵她參與「多元文化 樂活創新」方案競賽。

據了解，阮玉維已來台3年，剛來時就開始學習插花，因為語言隔閡，所以都是透過自學跟模仿，強烈的學習意願及來自不同文化背景的美感，讓她走出自己的風格。

阮玉維表示，美感真的很難培養，一開始都配得不協調，但她不氣餒，都會去詢問前輩如何搭配花色，符合市場的需求，長期投入插花逐漸精進花藝，創造出自己的風格，希望遇到更多同好欣賞她的花藝。

阮的先生蔡孟承說，本來擔心太太來台短期內就投入插花行列，沒有經驗會讓她受到挫折，但她卻將挫折轉化為力量，找到自己的一片天。

嘉縣服務站主任林炳煌表示，阮玉維剛到台灣不久就為了支持先生家中事業，一頭栽進未知的插花世界，遇到問題也不氣餒，主動問先生或是小姑請他們給予建議，這種求知的精神令人敬佩。