嘉縣失智症達64% 縣府替失智獨居長輩裝住警器

國內9成以上的失智者都住在家中，嘉縣衛生局指出，嘉縣失智症確診率達64%，長照訪視時常發現1名東石獨居男子常忘關火，將和消防局攜手守護獨居失智長輩，安裝住宅用火災警報器，守護失智的用火居家安全。

翁章梁縣長表示，失智症狀常見有健忘情形，特別是忘記剛剛的事，忘記原本熟悉的事務，視覺和空間無法理解，言語表達、溝通及判斷力變差，所以家裡有失智或獨居老人獨自在家時，經常有火災情況發生，有必要整合衛消單位合作安裝火災警報器，守護縣民居家安全。

東石鄉張阿伯失智且獨居，向衛生所申請長照服務，照專訪視時發現阿伯常常忘記關火、東西煮到焦黑、放到爛掉，鄰居經常聞到燒焦味，擔心真的失火被波及。

衛生局照專除協助媒合長照就醫交通接送，心中仍牽掛著阿伯忘記關火這件事，主動幫阿伯向東石消防分隊申請火災警報器，希望透過警報器的提醒，提升阿伯住家安全，也降低鄰居擔心。

衛生局長趙紋華表示，嘉義縣人口老化比率冠居全國，以失智盛行率推估，至111年5月嘉義縣50歲以上失智症者約有9412人，失智確診率已達64%為建構完善的失智照護網絡，嘉義縣大力推動失智症行動計畫(2020至2025年)，訂定短、中、長期目標，擬定跨局處策略與行動方案，由前端失智預防銜接醫療照護，並布建3處失智共照中心和29個失智社區據點，提供就近性、在地化的失智照顧服務。