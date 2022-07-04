嘉縣4鄉鎮發防疫補助金 議員及代表盼民雄鄉跟進
疫情充擊民眾生活，嘉義縣目前有4鄉鎮市決定發放補助金；縣議員林于玲認為民雄鄉財政好「為什麼還不做？」民雄鄉長何嘉恒表示，大建設時期配合款付擔重；鄉代會主席周榮茂說，周四臨時會將建請發放200至500元。
「這個疫情讓所有的鄉親真的真的太傷了！」嘉縣議員林於玲說，民雄鄉是18鄉鎮裡面財政最好的一個公所，希望鄉長體恤鄉親減輕負擔，趕快實施發放補助金。
翁姓鄉民說，有錢領當然好呀！加減多少都好，本鄉若有發防疫補助金，他做生意的店家舉手贊成。
民雄鄉長何嘉恒表示，現在處於大建設時期，如地下停車場、都市計畫開闢道路等大建設，在前瞻基礎建設下，鄉公仍有許多配合款要支付，無餘力支付防疫補助，盼鄉親體諒。
鄉代會主席周榮茂說，本周四臨時會向鄉長提出發防疫補助，但考量建設需配合款及民雄7萬人口，會建議不無小補，發放200元至500元。
根據嘉縣政府公布的各鄉鎮市確診個案數，民雄鄉目前有9494人確診，是18鄉鎮市最高；而民雄鄉總人口數約7萬多人也為嘉縣人口數最多之鄉鎮。
目前嘉縣有4個鄉鎮市長，決定發放防疫補助金，包括朴子市、太保市、竹崎鄉、義竹鄉，除義竹鄉發2000元外，其餘都是1000元（太保市中低收入為2000元）。
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