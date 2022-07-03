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口湖牽水狀兩廟取消 只有口湖萬善爺廟有條件開放參觀

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
登錄的國家重要民俗的雲林縣口湖鄉牽水狀，因應國內疫情，蚶仔寮萬善祠及下寮仔萬善爺廟今年取消祭儀，只有金湖萬善爺廟決議照常舉辦，但有條件開放民眾參與。記者蔡維斌／翻攝
登錄的國家重要民俗的雲林縣口湖鄉牽水狀，因應國內疫情，蚶仔寮萬善祠及下寮仔萬善爺廟今年取消祭儀，只有金湖萬善爺廟決議照常舉辦，但有條件開放民眾參與。記者蔡維斌／翻攝

文化部登錄的國家重要民俗的雲林口湖鄉牽水狀，今年原訂於7月5、6日兩天舉行，因應國內疫情，蚶仔寮萬善祠及下寮仔萬善爺廟，廟方考量避免群聚，仍決定取消相關祭典儀式。只有金湖萬善爺廟決議照常舉辦，不過參與民眾須接種3劑疫苗，放水燈儀式則不開放民眾參與。

口湖牽水車狀祭典儀式每年農曆6月7、8日舉行，包括挑飯擔祭祖靈、放水燈、牽水車狀及追思會等祭典科儀，至今已有177年。這項祭儀主要是為清道光二十五年（西元1845年）一場狂風暴雨襲擊，奪走口湖、四湖沿海地區數千人的性命，因此後人每年農曆6月7、8日於口湖鄉、四湖鄉舉行盛大的祭典，緬懷水災罹難的先民。

民國97年登錄為本縣無形文化資產，更於民國99年7月獲文化部指定成為國家重要無形文化資產。今年蚶仔寮萬善祠及下寮仔萬善爺廟的活動，廟方考量避免群聚，決定取消祭典。金湖萬善爺則照常行，但配合疫情實施部分管制。

金湖萬善爺表示，今年祭典儀式照常舉行，為防疫考量，放水燈儀式不對外開放，其他祭典儀式需打滿3劑疫苗者才能參加，並請配合量體溫、全程戴口罩、保持社交距離等防疫措施。

登錄的國家重要民俗的雲林縣口湖鄉牽水狀，因應國內疫情，蚶仔寮萬善祠及下寮仔萬善爺廟今年取消祭儀，只有金湖萬善爺廟決議照常舉辦，但有條件開放民眾參與。記者蔡維斌／翻攝
登錄的國家重要民俗的雲林縣口湖鄉牽水狀，因應國內疫情，蚶仔寮萬善祠及下寮仔萬善爺廟今年取消祭儀，只有金湖萬善爺廟決議照常舉辦，但有條件開放民眾參與。記者蔡維斌／翻攝
登錄的國家重要民俗的雲林縣口湖鄉牽水狀，因應國內疫情，蚶仔寮萬善祠及下寮仔萬善爺廟今年取消祭儀，只有金湖萬善爺廟決議照常舉辦，但有條件開放民眾參與。記者蔡維斌／翻攝
登錄的國家重要民俗的雲林縣口湖鄉牽水狀，因應國內疫情，蚶仔寮萬善祠及下寮仔萬善爺廟今年取消祭儀，只有金湖萬善爺廟決議照常舉辦，但有條件開放民眾參與。記者蔡維斌／翻攝
登錄的國家重要民俗的雲林縣口湖鄉牽水狀，因應國內疫情，蚶仔寮萬善祠及下寮仔萬善爺廟今年取消祭儀，只有金湖萬善爺廟決議照常舉辦，但有條件開放民眾參與。記者蔡維斌／翻攝
登錄的國家重要民俗的雲林縣口湖鄉牽水狀，因應國內疫情，蚶仔寮萬善祠及下寮仔萬善爺廟今年取消祭儀，只有金湖萬善爺廟決議照常舉辦，但有條件開放民眾參與。記者蔡維斌／翻攝

口湖鄉 放水燈 雲林

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