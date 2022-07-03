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雲林縣國產精品咖啡生豆評鑑成績出爐 18莊園脫穎而出

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣國產精品咖啡生豆評鑑成績今出爐，縣長張麗善（右八）致贈評審團隊感謝狀。記者黃于凡／攝影
雲林縣國產精品咖啡生豆評鑑成績今出爐，縣長張麗善（右八）致贈評審團隊感謝狀。記者黃于凡／攝影

雲林縣政府舉辦2022年雲林縣國產精品咖啡生豆評鑑，今年共有145件參賽，報名率較去年成長2成，依據SCA美國精品咖啡協會10項標準規範來評鑑，今天選出日曬組、水洗組及蜜處理組的特等獎、頭等獎和金質獎由副縣長謝淑亞頒發獎盃，其中日曬組古峰咖啡莊園以85.98分榮獲全場最高分。

張麗善說，雲林縣咖啡種植面積約60公頃，每年產量將近65公噸，今年古坑鄉綠色隧道交流驛站舉辦咖啡評鑑，共有145件咖啡參賽，報名率較去年成長2成，且多數咖啡豆成績都有達到80分，品質相當好，相信在農會及農民努力下，可以打出咖啡原鄉的名號。

古坑鄉農會總幹事袁誌謙說，今年雲林縣國產精品咖啡生豆評鑑12名評審相當具有公信力，因曾評選獲獎的嵩岳咖啡莊園與青山坪咖啡莊園分別拿下2020及2021年美國CQI精品評鑑世界排名第1的殊榮。未來也希望透過異業結盟，將咖啡產業與觀光產業結合，配合已開通的草嶺公路，帶動草嶺、華山地區的發展。

咖啡評鑑主審劉千如說，今年咖啡的品質都很好，特等獎最高分數接近86分，在這次評鑑中喝到許多高級、精緻的風味，包含甜感、回甘、餘韻，以及花香和果香調性，要做出這些風味非常不簡單，需要在細節上不斷堆疊，評審才會願意把分提高。

劉千如也說，精品咖啡要得到80分並不難，但是要衝到84分以上，就有一定的難度，在每個環節都需要做到非常到位，背後的付出的辛苦與努力是難以想像的，包含栽培管理、加工烘豆，甚至是烘豆師本身的感官訓練，都必須非常到位，才有辦法呈現出最棒的咖啡調性與風味。

古峰咖啡莊園負責人賴彥合說，栽植藝妓咖啡已5年，今年受氣候影響，原本預期收成200公斤咖啡生豆，但最後產量只剩130公斤，其中包含品質最好的那一批豆子也被雨打到地上，原本對水洗豆最有信心，但沒想到採取低溫發酵的咖啡豆意外獲得日曬組第1名，他也說，日曬豆的果實在曬乾時，仍在持續發酵，所以相同時間、溫度發酵3批豆子，做出的成品可能會完全不同，由於發酵時間不易掌控，他也是多次嘗試才找到訣竅。

賴彥合分析，水洗豆今年平均分數較低的原因，可能是因今年雨水多，水氣重、甜度低、豆子硬度降低，咖啡豆風味不易保留，每天迅速遞減，所以在咖啡評鑑為期4天考驗，咖啡豆風味稍有流逝，才會導致水洗豆分數偏低。

賴彥合也分享，近幾年消費者對咖啡知識、專業度均有提升，也開始注重咖啡品質與風味，且對淺焙咖啡的好感度有增加趨勢，每當有客人到他店裡喝咖啡時，都可以輕易講出風味及優缺點，這讓他時刻提醒自己要更努力，種出品質更好的咖啡豆，才有辦法滿足大家的味蕾。

2022年雲林縣國產精品咖啡生豆評鑑獲獎名單及成績如下：

日曬處理組特等獎古峰咖啡莊園85.98分；頭等獎嵩岳咖啡郭亮志84.95分、桂林竹咖啡莊園李契瑩84.40分；金質獎東璧咖啡莊園84.20分、武氏青83.58分、元富咖啡莊園李源富83.50分。

水洗組特等獎果語工坊84.73分；頭等獎元富咖啡莊園李泓錡84.20分、科那咖啡莊園陳慶璋84.05分；金質獎山津咖啡莊園84.00分、森晴農園83.70分、元富咖啡莊園李源富83.65分。

蜜處理組特等獎力冠生物科技股份有限公司85.63分；頭等獎雲林古坑咖啡企業有限公司85.03分、黃智偉84.83分；金質獎永舜咖啡莊園蘇甘永83.80分、櫻桃果古坑咖啡莊園83.63分、山海觀咖啡莊園張孝慈83.48分。

雲林縣國產精品咖啡生豆評鑑成績今出爐，縣長張麗善（右二）、古坑鄉長沈勝騰（右一）農業處長魏勝德（右四）到場了解咖啡豆品質。記者黃于凡／攝影
雲林縣國產精品咖啡生豆評鑑成績今出爐，縣長張麗善（右二）、古坑鄉長沈勝騰（右一）農業處長魏勝德（右四）到場了解咖啡豆品質。記者黃于凡／攝影
雲林縣國產精品咖啡生豆評鑑成績今出爐，由古峰咖啡莊園以85.98分榮獲全場最高分。記者黃于凡／攝影
雲林縣國產精品咖啡生豆評鑑成績今出爐，由古峰咖啡莊園以85.98分榮獲全場最高分。記者黃于凡／攝影
雲林縣國產精品咖啡生豆評鑑成績今出爐，由副縣長謝淑亞（左二）頒獎。記者黃于凡／攝影
雲林縣國產精品咖啡生豆評鑑成績今出爐，由副縣長謝淑亞（左二）頒獎。記者黃于凡／攝影
雲林縣國產精品咖啡生豆評鑑成績今出爐，縣長張麗善到場勉勵咖啡農。記者黃于凡／攝影
雲林縣國產精品咖啡生豆評鑑成績今出爐，縣長張麗善到場勉勵咖啡農。記者黃于凡／攝影

咖啡 雲林 古坑

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