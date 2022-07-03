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學子放暑假 南市消防加強消防安檢力求安全
暑假來臨，台南市政府消防局第一救災救護大隊連日來加強消防安檢業務，尤其針對青少年常出入的電影院、KTV、健身房等娛樂場所加強檢查，將持續到8月底，提供更安全的休閒娛樂場所。
消防局第一大隊長石家源表示，針對青少年喜歡前往消費營業場所(如:電影院、KTV、MTV、網咖、電子遊戲場等)與暑期較長時間所在場所(如室內游泳池、補習班及圖書館)及近年大眾喜愛前往的健身休閒中心(健身房) 實施消防安全設備、防焰物品、防火管理等檢查。
他表示，疫情正逐步降溫，防疫政策漸鬆綁，今年暑假期間休閒娛樂場所也易湧入大量人潮，有鑑於此消防局會增加消防安檢次數，也呼籲各公共場所管理權人，應重視場所安全問題，平時應定期自我檢視消防設備是否故障或堪用、逃生通道是否有雜物堵塞，並妥善規畫逃生避難路線，杜絕阻礙逃生情事發生。
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