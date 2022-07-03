學子放暑假 南市消防加強消防安檢力求安全

暑假來臨，台南市政府消防局第一救災救護大隊連日來加強消防安檢業務，尤其針對青少年常出入的電影院、KTV、健身房等娛樂場所加強檢查，將持續到8月底，提供更安全的休閒娛樂場所。

消防局第一大隊長石家源表示，針對青少年喜歡前往消費營業場所(如:電影院、KTV、MTV、網咖、電子遊戲場等)與暑期較長時間所在場所(如室內游泳池、補習班及圖書館)及近年大眾喜愛前往的健身休閒中心(健身房) 實施消防安全設備、防焰物品、防火管理等檢查。