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餐車翻炒異國料理 年青人創業築夢

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
傍晚時分攤車開始營業，以異國料理吸引民眾目光。記者李宗祐／攝影
傍晚時分攤車開始營業，以異國料理吸引民眾目光。記者李宗祐／攝影

近來在嘉義市區出現「馬來炒飯」流動餐車，每到傍晚華燈初上餐車也跟著亮起來吸引下班人們的目光，餐車只有簡單4道標榜異國料理菜單，也只有1名年青人翻炒著鍋子。來自宜蘭的游珮君說，希望從這餐車開始創業

28歲游珮君表示，來嘉義工作時認識連鎖餐車的31歲老闆，老闆曾經到馬來西亞餐廳工作學會大馬料理，返台後和好友在台南開餐廳賣大馬美食，但餐廳受疫情影響，於是改變經營模式將具有馬來西亞特色的炒飯、炒麵、河粉以餐車的方式呈現，現點現做現賣；目前台南、台中、嘉義都有這樣的餐車計有12輛，現場都由1名年青人負責，嘉義市在北興街、永安街各有1輛，永安街這邊由她負責。

游珮君表示，營業時間在每周一、二、四、六，周三、五在隬院夜市、周日在水上夜市，遇雨天在延平路開賣，從傍晚5時開始，每天限量40份，賣完為止。

她表示，本來在仁愛路擺攤，生意最好時一天有7千元營業額，但因為是路邊攤被民眾檢舉，只好轉移陣地；大馬美食以辛辣為主，不過，有調整過符合台灣人的口味，尤其老闆自行研發醬料獨特不同。

半年來生意都不錯，有許多回流客，也有客人想現場品嚐，但目前都是餐車方式服務，這是她創業的第一份工作，如果生意穩定待疫情過後，也想開實體店面築夢。

有客人表示，剛開始被這餐車外表吸引，也好奇馬來西亞的炒飯、炒麵是什麼樣的味道？味道蠻特殊的還算不錯，價錢也親民，所以會再來買。

年青人以簡單的餐車翻炒著異國料理創業。記者李宗祐／攝影
年青人以簡單的餐車翻炒著異國料理創業。記者李宗祐／攝影
游珮君表示，如果生意穩定待疫情過後，也想開實體店面築夢。記者李宗祐／攝影
游珮君表示，如果生意穩定待疫情過後，也想開實體店面築夢。記者李宗祐／攝影
傍晚時分攤車開始營業，以異國料理吸引民眾目光。記者李宗祐／攝影
傍晚時分攤車開始營業，以異國料理吸引民眾目光。記者李宗祐／攝影
年青人以簡單的餐車翻炒著異國料理創業。記者李宗祐／攝影
年青人以簡單的餐車翻炒著異國料理創業。記者李宗祐／攝影

馬來西亞 嘉義 創業 夜市

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