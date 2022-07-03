知了生態添樂趣 樹葉背後現蟬蛻遊客驚豔
盛夏到來，日來可見各種蟬類羽化蛻變，擁有廣闊戶外空間及林木的台南山上花園水道博物館，近來常聽到震耳欲聾蟬叫聲，工作人員在園區小實孔雀豆以及蒲桃等樹幹上，也發現大大小小蟬蛻，甚至還有黏在樹葉上的蟬蛻，遊客發現也嘖嘖稱奇。
誰說金蟬一定要在樹上脫殼? 山上花園水道博物館工作人員表示，園區生態豐富，2019年開園前調查，就有超過40種以上的昆蟲，最近正好是夏蟬羽化期，在密林區及沙坑旁，處處可見到蟬蛻，有單獨一隻，也有兩隻交疊，甚至還在樹葉背面發現蟬蛻。
文化局長葉澤山指出， 山上花園水道博物館位於平地與丘陵交接地帶，曾是苗圃用地，加上是水源管制區，長期沒有對外開放，少有大量人為活動與建設開發干擾，開園以後，文化局持續營造生態友善空間，目前生態多樣性應該更加豐富。
他表示，除博物館人文歷史背景，也將善用生態資源，除已經培養種子教師，將開始開設結合古蹟及環境教育課程外，最近還獲得山上區知名企業協助，將與崑山科技大學視覺傳達系師生合作，製作生態地圖，讓親子來到這裡，除遊憩以外，也能寓教於樂，「讓博物館不再只是博物館」。
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