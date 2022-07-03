快訊

全美汽油均價居高不下 拜登力降油價竟祭出這一招

黃珊珊擬以無黨籍選北市長 議員：恐是保留與民進黨合作空間

小琉球風浪高像搭「海盜船」！交通船緊急停航 遊客急返本島

知了生態添樂趣 樹葉背後現蟬蛻遊客驚豔

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南山上花園水道博物館，近來常聽到震耳欲聾蟬叫聲，工作人員在園區黏在樹葉上的蟬蛻，令人嘖嘖稱奇。圖／山上花園水道博物館提供
台南山上花園水道博物館，近來常聽到震耳欲聾蟬叫聲，工作人員在園區黏在樹葉上的蟬蛻，令人嘖嘖稱奇。圖／山上花園水道博物館提供

盛夏到來，日來可見各種蟬類羽化蛻變，擁有廣闊戶外空間及林木的台南山上花園水道博物館，近來常聽到震耳欲聾蟬叫聲，工作人員在園區小實孔雀豆以及蒲桃等樹幹上，也發現大大小小蟬蛻，甚至還有黏在樹葉上的蟬蛻，遊客發現也嘖嘖稱奇。

誰說金蟬一定要在樹上脫殼? 山上花園水道博物館工作人員表示，園區生態豐富，2019年開園前調查，就有超過40種以上的昆蟲，最近正好是夏蟬羽化期，在密林區及沙坑旁，處處可見到蟬蛻，有單獨一隻，也有兩隻交疊，甚至還在樹葉背面發現蟬蛻。

文化局長葉澤山指出， 山上花園水道博物館位於平地與丘陵交接地帶，曾是苗圃用地，加上是水源管制區，長期沒有對外開放，少有大量人為活動與建設開發干擾，開園以後，文化局持續營造生態友善空間，目前生態多樣性應該更加豐富。

他表示，除博物館人文歷史背景，也將善用生態資源，除已經培養種子教師，將開始開設結合古蹟及環境教育課程外，最近還獲得山上區知名企業協助，將與崑山科技大學視覺傳達系師生合作，製作生態地圖，讓親子來到這裡，除遊憩以外，也能寓教於樂，「讓博物館不再只是博物館」。

台南山上花園水道博物館，工作人員捕捉到難得蟬蛻過程。圖／山上花園水道博物館提供
台南山上花園水道博物館，工作人員捕捉到難得蟬蛻過程。圖／山上花園水道博物館提供
台南山上花園水道博物館園區樹幹蟬跡現蹤。圖／山上花園水道博物館提供
台南山上花園水道博物館園區樹幹蟬跡現蹤。圖／山上花園水道博物館提供

博物館 台南

相關新聞

「台版摩西分海」布滿垃圾 民眾嘆：可惜了這麼美地方

被稱為「台版摩西分海」的嘉縣東石鄉白水湖壽島，因電影消失情人節取景知名度大開，吸引許多遊客前往打卡攝影，但滿地垃圾，還有...

台中清水海岸淨灘 清出廢輪胎還有針頭針筒等共670公斤

今周刊發起並號召民間企業響應的「還海行動1905」淨灘活動，今天在台中清水九號風車海岸舉辦，上百人淨灘，清出670公斤垃...

產地價漲3倍但農民仍說會虧錢 台南國際芒果節開跑

2022台南國際芒果節昨天在走馬瀨農場開幕，今在官田渡頭芒果批發市場舉辦首場農遊體驗活動，農民說，今年產量少價格雖飆漲，...

從擺地攤到亞太10大名廚 雲林青年沈建昌分享成功關鍵

從夜市擺地攤，到經營自己的餐廳，雲林青年沈建昌憑藉著對料理的熱情，同時也熱心公益，今年獲中華美食交流協會肯定，榮獲亞太1...

知名太保市魚寮遺址僅一間廁所 議員爭取增修

嘉義縣太保市魚寮遺址近年由保安魚寮文化協會在湖泊旁種落羽松，成知名打卡景點，卻僅有三山國王廟旁1間簡易廁所，議員批簡陋老...

年輕職能治療師開畫展 作品藏濃郁祖孫情

醫院職能治療師施懿真展現畫作才華，即日起受邀在台南市政府新營民治中心展出30件，其中作品「祖孫情」，大小手之間濃濃的情感...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。