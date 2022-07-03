快訊

全美汽油均價居高不下 拜登力降油價竟祭出這一招

黃珊珊擬以無黨籍選北市長 議員：恐是保留與民進黨合作空間

小琉球風浪高像搭「海盜船」！交通船緊急停航 遊客急返本島

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「台版摩西分海」布滿垃圾 民眾嘆：可惜了這麼美地方

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
海漂垃圾廢棄蚵棚髒汙，民眾嘆「浪費這麼美的地方！」地方人士希望相關單位定期清除清運機制。記者呂慧瑜／攝影
海漂垃圾廢棄蚵棚髒汙，民眾嘆「浪費這麼美的地方！」地方人士希望相關單位定期清除清運機制。記者呂慧瑜／攝影

被稱為「台版摩西分海」的嘉縣東石鄉白水湖壽島，因電影消失情人節取景知名度大開，吸引許多遊客前往打卡攝影，但滿地垃圾，還有廢棄蚵棚，民眾嘆「浪費這麼美的地方！」地方人士希望相關單位定期清除清運機制。嘉縣府表示，待確認地點，請開口廠商清運處理。

近來天氣轉熱，許多遊客假日紛紛前往東石壽島海邊消暑，但民眾發現道路、沙灘岸上布滿許多垃圾，有海漂垃圾、廢棄蚵棚、漂流木及巨大保麗龍塊外，也有許多遊客隨水丟棄的瓶罐甚至嬰兒尿布，質疑此處無人管理，「浪費這麼美的景點！」

東石鄉代表會主席黃東岳指出，壽島受西南氣流的影響，造成廢棄蚵棚無止盡沖上岸，除了縣府農業處漁業科需加強對蚵農廢棄蚵棚的管理，也希望第五河川局等相關單位重視漂流木及海漂垃圾清運清除。

嘉縣政府農業處處長許彰敏表示，會派員先到現場勘查髒汙地點處，廢棄蚵棚屬農業處管轄，確認後會由開口契約進行清運清除作業。

海漂垃圾廢棄蚵棚髒汙，民眾嘆「浪費這麼美的地方！」地方人士希望相關單位定期清除清運機制。記者呂慧瑜／攝影
海漂垃圾廢棄蚵棚髒汙，民眾嘆「浪費這麼美的地方！」地方人士希望相關單位定期清除清運機制。記者呂慧瑜／攝影

蚵棚 東石 嘉義

延伸閱讀

嘉縣推暑假遊程 健行製茶品咖啡促進觀光

新竹驚見垃圾清運層層剝削 小包商沒利潤乾脆偷倒野外

相關新聞

「台版摩西分海」布滿垃圾 民眾嘆：可惜了這麼美地方

被稱為「台版摩西分海」的嘉縣東石鄉白水湖壽島，因電影消失情人節取景知名度大開，吸引許多遊客前往打卡攝影，但滿地垃圾，還有...

台中清水海岸淨灘 清出廢輪胎還有針頭針筒等共670公斤

今周刊發起並號召民間企業響應的「還海行動1905」淨灘活動，今天在台中清水九號風車海岸舉辦，上百人淨灘，清出670公斤垃...

產地價漲3倍但農民仍說會虧錢 台南國際芒果節開跑

2022台南國際芒果節昨天在走馬瀨農場開幕，今在官田渡頭芒果批發市場舉辦首場農遊體驗活動，農民說，今年產量少價格雖飆漲，...

從擺地攤到亞太10大名廚 雲林青年沈建昌分享成功關鍵

從夜市擺地攤，到經營自己的餐廳，雲林青年沈建昌憑藉著對料理的熱情，同時也熱心公益，今年獲中華美食交流協會肯定，榮獲亞太1...

知名太保市魚寮遺址僅一間廁所 議員爭取增修

嘉義縣太保市魚寮遺址近年由保安魚寮文化協會在湖泊旁種落羽松，成知名打卡景點，卻僅有三山國王廟旁1間簡易廁所，議員批簡陋老...

年輕職能治療師開畫展 作品藏濃郁祖孫情

醫院職能治療師施懿真展現畫作才華，即日起受邀在台南市政府新營民治中心展出30件，其中作品「祖孫情」，大小手之間濃濃的情感...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。