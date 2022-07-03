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「台版摩西分海」布滿垃圾 民眾嘆：可惜了這麼美地方
被稱為「台版摩西分海」的嘉縣東石鄉白水湖壽島，因電影消失情人節取景知名度大開，吸引許多遊客前往打卡攝影，但滿地垃圾，還有廢棄蚵棚，民眾嘆「浪費這麼美的地方！」地方人士希望相關單位定期清除清運機制。嘉縣府表示，待確認地點，請開口廠商清運處理。
近來天氣轉熱，許多遊客假日紛紛前往東石壽島海邊消暑，但民眾發現道路、沙灘岸上布滿許多垃圾，有海漂垃圾、廢棄蚵棚、漂流木及巨大保麗龍塊外，也有許多遊客隨水丟棄的瓶罐甚至嬰兒尿布，質疑此處無人管理，「浪費這麼美的景點！」
東石鄉代表會主席黃東岳指出，壽島受西南氣流的影響，造成廢棄蚵棚無止盡沖上岸，除了縣府農業處漁業科需加強對蚵農廢棄蚵棚的管理，也希望第五河川局等相關單位重視漂流木及海漂垃圾清運清除。
嘉縣政府農業處處長許彰敏表示，會派員先到現場勘查髒汙地點處，廢棄蚵棚屬農業處管轄，確認後會由開口契約進行清運清除作業。
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