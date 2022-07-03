台中清水海岸淨灘 清出廢輪胎還有針頭針筒等共670公斤

今周刊發起並號召民間企業響應的「還海行動1905」淨灘活動，今天在台中清水九號風車海岸舉辦，上百人淨灘，清出670公斤垃圾，包括廢輪胎還有針頭和針筒。

淨灘活動今年是第二年，去年與企業共舉行了5場淨灘，清除2572公斤的海洋廢棄物與9375個寶特瓶，由台數科認養嘉義南堤海岸，今天的「還海行動」，「今周刊」發行人梁永煌、立法院副院長蔡其昌、台中市環保局長陳宏益、台灣數位光訊科技集團、台灣佳光電訊股份有限公司人員到場，更邀請135位台數科集團員工到中台灣共襄盛舉。

今周刊持續追蹤海廢議題兩年，與台灣數位光訊科技、台灣佳光電訊等企業共同為永續ESG做出貢獻，發行人梁永煌表示，大家支持聯合國永續目標，要從台灣開始做起，從淨灘開始，但不只淨灘，今年也會配合湛藍團隊開始淨海，後年希望有機會做海底的清潔工作，希望3年的行動可以讓台灣更美好。

今天支持淨灘行動的台數科集團號召上百位員工共襄盛舉，董事長廖紫岑說，今年是台數科跟著今周刊的腳步，還海行動的第二年，第一年在嘉義一小時清出400公斤的垃圾。

台中市環保局長陳宏益表示，他從事環保工作多年，人類應該盡量減少燃燒行為，因為燃燒就是最劇烈的氧化行為；立法院副院長蔡其昌說，過去我們談環保，都覺得那是道德問題，這幾年我們不斷在傳達一個觀念，環保是人類社會最大的自救行動，他說自己如果當選台中市長，一定會把台中打造成一個永續的城市