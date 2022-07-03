產地價漲3倍但農民仍說會虧錢 台南國際芒果節開跑

2022台南國際芒果節昨天在走馬瀨農場開幕，今在官田渡頭芒果批發市場舉辦首場農遊體驗活動，農民說，今年產量少價格雖飆漲，整體收入不增可能還會減少，市長黃偉哲也到場為果農打氣。

配合芒果節活動，市府農業局日前也安排6條農遊體驗行程名額迅速秒殺，今天首發團從官田出發，安排專人參觀芒果園同時走訪官田區多處景點，黃偉哲近午到官田渡頭芒果批發市場出席快閃官田芒果市集，立委郭國文、農業局長李建裕、市議員尤榮智、陳秋宏、吳通龍等人也與會。

「芒果價格飆漲，多數果農未受惠。」官田區蘇姓婦人說，愛文芒果產地價格每台斤約45至50元，比去年漲了3倍，但產量不到3成，他種了1甲多，甚至產量僅約1成，今年預計收入還減少，政府有辦理救助，但農民損失也不小。

黃偉哲表示，台南是全國最大芒果產區，每2顆芒果就有1顆來自於台南，這次搭配快閃官田芒果市集，有多樣台南農特產品任君選購，除早上體驗採果活動，接下來享用在地風味餐、DIY，再到水雉生態教育園區及葫蘆埤自然公園走走，體驗豐富一日台南輕旅行，歡迎至活動官網（https://mango.mw.com.tw/index.php）參考遊程。

立委郭國文說，選區正是芒果產區，感謝市長黃偉哲任內將官田納入芒果節場次，讓更多人認識官田芒果。