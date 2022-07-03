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從擺地攤到亞太10大名廚 雲林青年沈建昌分享成功關鍵
從夜市擺地攤，到經營自己的餐廳，雲林青年沈建昌憑藉著對料理的熱情，同時也熱心公益，今年獲中華美食交流協會肯定，榮獲亞太10大名廚的殊榮，他謙虛的說，只是喜歡研究菜品，希望讓客人品嘗到不同的層次與口感，相信大家只要努力、不怕吃苦，一定都可以成功。
從夜市擺地攤到亞太10大名廚，沈建昌謙虛地說，他只是願意付出努力而已，因為他相信只要努力就會有回報。他也鼓勵年輕人，不要怕吃苦，下定決心磨練功夫，未來一定能夠走出自己的路。
今年46歲的沈建昌，16歲便開始在夜市擺攤，但因他的父親希望他學習一技之長，當兵退伍後，18歲便北漂拜師學藝，在廚房內當學徒，從洗菜、切菜開始，不管多累他都從未放棄，總是最早進廚房、最晚離開廚房。
經過不斷地磨練技藝後，2017年沈建昌毅然決然決定辭掉工作返鄉創業，在斗南鎮經營屬於自己的餐廳，以自己最拿手的台菜料理，變化出各式懷舊及創意料理，深深擄獲饕客的芳心，成為當地人心目中家庭聚餐首選。
在料理這條路上堅持了28年，沈建昌說，憑藉著一股對料理的熱情，不但堅持做好每一道料理，他也很喜歡與其他廚師交流、切磋，一起研發新菜品，對料理的熱忱，讓他每晚都樂不思蜀，每當餐廳打烊後，他都會留在廚房沉思，嘗試用不同食材激發出創意火花。
此外，沈建昌也熱心慈善公益，到偏遠山區為弱勢團體做義廚，還參加雲林太子慈善會捐款協助弱勢家庭兒童就學。廚師資歷逾廿年，期間獲獎無數，又熱心公益，讓沈建昌榮獲今年中華美食交流協會亞太10大名廚的殊榮，橫跨台灣、中國、新加坡、馬來西亞及香港，因審核條件嚴苛，今年60多名廚師獲推薦，僅有5名廚師獲獎，其餘5名從缺。
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