嘉市城隍廟長期捐助弱勢 縣長翁章梁參拜感謝
嘉義市城隍廟長期辦理慈善事業，結合嘉義地區民間團體，與嘉義縣政府共同照顧弱勢民眾，嘉義縣長翁章梁今天上午前往祈福參拜，感恩城隍廟不間斷幫助弱勢，並祈求國泰民安，度過疫情考驗。
縣長翁章梁表示，在擔任社會局長期間，只要嘉義縣有需要或政府經費還來不及核撥的救助，城隍廟都會及時給予幫忙，在照顧嘉義縣弱勢一直扮演著不可或缺的角色，今天特別來向城隍爺及所有董監事感謝多年來的幫忙。嘉義縣弱勢團體幸好有城隍廟幫助才得以順利推展相關活動。
嘉義縣社會局副局長戴彩屏表示，城隍廟投注在嘉義縣弱勢民眾的協助不勝枚舉，2014年嘉義縣首次送年菜活動資助1千份約110萬元、2018年0823水災捐助100萬元、2021年捐贈100萬元辦理防疫物資包、2022年捐贈補助身障安置差額100萬元、2022年捐助待用餐100萬元、捐贈精神康扶之友協會接送車以及每年助學方案認捐約40萬元等。
城隍廟多次善舉，社工同仁心存感恩，善盡職責，將每一份愛送到需要協助的弱勢民眾，守護需要的弱勢家庭。
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