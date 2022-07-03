知名太保市魚寮遺址僅一間廁所 議員爭取增修

嘉義縣太保市魚寮遺址近年由保安魚寮文化協會在湖泊旁種落羽松，成知名打卡景點，卻僅有三山國王廟旁1間簡易廁所，議員批簡陋老舊和優美景色成對比；縣府表示，廁所使用率確實高，會研議改善。

保安魚寮文化協會理事長鐘柏州指出，魚寮遺址每當假日人潮，廁所總是大排長龍，甚至發生遊客等不及排隊，隨地便溺情況，造成社區周邊環境髒亂、觀感不佳，盼相關單位重視。

「公廁和優美魚寮景色形成強烈對比！」縣議員戴光宗說，目前只有1間使用近50年簡陋老舊公廁，已向縣府文化觀光局申請利用現有空間及設備增修廁所，來因應眾多來訪賓客的如廁需求，讓到魚寮遺址留下的都是美好回憶。

縣府文觀局表示，魚寮遺址目前廁所使用率高，接獲此案，會積極與議員、協會商討如何修繕改善。