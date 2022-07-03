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年輕職能治療師開畫展 作品藏濃郁祖孫情

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
職能治療師的施懿真展現畫作才華，受邀推出個展，展出30件作品。圖 ／台南市政府提供
職能治療師的施懿真展現畫作才華，受邀推出個展，展出30件作品。圖 ／台南市政府提供

醫院職能治療師施懿真展現畫作才華，即日起受邀在台南市政府新營民治中心展出30件，其中作品「祖孫情」，大小手之間濃濃的情感流動，表現出傳統內斂情感，描繪父親與侄子間濃濃情感流動，更添溫馨。

台南市政府秘書處即日起至本月29日在新營民治中心推出「施懿真個展•畫話人生油藝思」，施懿真目前也是奇美醫院職能治療師，她長期透過畫筆描繪每個感動時刻以療癒人心。

市府秘書處說，32歲的施懿真國小五年級起就進入知名畫家李政哲畫室學畫，從基礎素描學起，讓她對繪畫形體比例、線條造形和光線明暗及立體透視、視覺空間的掌握建立良好基礎，另通過水彩學習，對色彩、水分與光影表現技法更有概念。

擔任職能治療師工作之餘，再度重返畫室跟李政哲學油畫，也向李偉誠老師學習色鉛筆畫，對其開拓繪畫技法，將生活工作融於創作思路幫助甚大。

施懿真畢業於中山醫學大學職能治療學系，2020年於柳奇推出「鄉風畫語-尤素霞&施懿真油畫聯展」展現才華，在本業表現也不遑多讓；科班出身的她去年更榮獲國家衛生研究院第一屆「非藥物介入」優良教案首獎。

施懿真喜歡記錄所走過台灣大自然山海一隅，傾聽每個觸動人心背後故事，此次展出題材為大自然山川田園、家鄉 人文風情及生活光影瞬間，透過油畫、色鉛筆描繪每個感動時刻。

其中寫實作品「祖孫情」，描繪父親與侄 子，大小手之間濃濃的情感流動，表現出傳統內斂情感，不善言辭的背後有著關切與依戀，情境不慍不火，簡單構圖精準傳遞親情，讓不少阿公阿嬤民眾在畫作前討論不已，直呼「就是這樣子」。

施懿真表示，從小在新營長大，喜歡家鄉人情味，擔任治療師也喜歡與病人互動，了解個案生命歷程及故事，休假喜歡上山下海接觸大自然。這次個展展出題材皆為自己走過、拍攝台灣一隅，把感動自己家鄉美景、人文風情，用畫筆記錄下來。

作品「祖孫情」，大小手間濃濃的情感流動，表現出傳統內斂情感，描繪父親與侄子間濃濃情感流動。圖 ／台南市政府提供
作品「祖孫情」，大小手間濃濃的情感流動，表現出傳統內斂情感，描繪父親與侄子間濃濃情感流動。圖 ／台南市政府提供
職能治療師的施懿真展現畫作才華，受邀推出個展，展出30件作品。圖 ／台南市政府提供
職能治療師的施懿真展現畫作才華，受邀推出個展，展出30件作品。圖 ／台南市政府提供

治療師 台南

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