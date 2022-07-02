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台南辦禳疫消災祈福法會 黃偉哲盼眾神護佑疫情早消弭

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南辦禳疫消災祈福法會，市長黃偉哲盼眾神護佑疫情早消弭。圖／台南市政府提供
台南辦禳疫消災祈福法會，市長黃偉哲盼眾神護佑疫情早消弭。圖／台南市政府提供

台南市政府今天與南鯤鯓代天府聯合舉辦「壬寅禳疫消災萬神朝禮祈福大法會」，市長黃偉哲任主祭官，南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰、全球鯤鯓王聯誼會代表、市府各局處首長、各區區長及台南市165間宮廟代表與祭「祈求眾神護佑，疫情早日退散」。

黃偉哲表示，台南是眾神之都，宗教信仰是人民的精神支柱，也是穩定社會的基石，宗教團體在疫情期間，對市府各項防疫工作的協助，有著不可磨滅的貢獻。自疫情發生以來，不斷收到宗教界的物資，各宮廟將十方信眾的奉獻化為大愛，充實台南防疫能量，值得社會肯定。

黃偉哲表示，俗語說，也要人也要神，「神明的部份，咱玉皇大帝天尊、張府天師、玄天上帝、列位尊神，可以替我們祈福消災」；人的部份，感謝各界、各大宮廟，市政府如果欠缺物資大家就捐物資，缺少經費大家就捐錢，台南各界齊心協力來協助防災抗疫。

黃偉哲感謝各宮廟能配合防疫指引，在兼顧民眾信仰與地方期待下，自主停辦、延期調整或縮小規模等應變作為，與市府協力防堵疫情，充分體現宗教安定人心的宗旨，也讓臺南的防疫經驗備受全國肯定。

黃偉哲指出，這次法會南鯤鯓代天府及各大宮廟協助，「對地方、台南市、台灣及全世界都有非常大幫助」，期盼疫情在今年可以終止，疫情退散、百姓平安，各行各業生意繁榮，讓大家有ㄧ個平靜快樂的壬寅年，希望法會結束後，大家回歸自己的工作崗位，做好防疫，疫情可以盡速消退，百姓恢復平安健康。

台南辦禳疫消災祈福法會，市長黃偉哲盼眾神護佑疫情早消弭。圖／台南市政府提供
台南辦禳疫消災祈福法會，市長黃偉哲盼眾神護佑疫情早消弭。圖／台南市政府提供

台南 黃偉哲

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