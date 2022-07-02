達賴喇嘛台灣弟子祝壽 送這份大禮造福雲林鄉親

達賴喇嘛台灣弟子為其87歲生日祝壽，集資購買1部高級救護車，今天捐贈給雲林縣消防局，遠在印度的達賴喇嘛透過視訊開示，在鏡頭前持道具鑰匙象徵啟動救護車，消防局長林文山在台北國際會議中心發表演說提及，雲林幅員遼闊，救護車程需1小時是常態，近來「5G廊道醫療模式」成熟，有賴高級救護設備支援，這部車將帶來不少幫助。

台北市甘丹東頂顯密佛學研修協會今天舉辦淨韻三千觀音和平祈福音樂會為達賴喇嘛祝壽，達賴喇嘛雖不在台灣，但仍透過視訊見證弟子以他名義捐贈第8輛高級救護車，命名為「達賴喇嘛觀音8號」。

林文山今天赴台北國際會議中心受贈並致感謝詞、回贈感謝狀。他說，雲林縣有67萬人口，全縣24個消防分隊、28部救護車，其中有9部待命，單是山、海區等偏鄉的車程就要1小時起跳，且居住於此的多半是年長者，加上縣內1年救護案件約3萬多件，每天約120件，全縣僅6家醫院，醫療資源比不上都會區，有迫切補足救護設備的需求。

林文山表示，消防局近年和衛生局、醫療單位等發展出5G廊道醫療模式，靠訓練高級救護員，使用心肺復甦機、給氧機、二氧化碳偵測機、手持式超音波等爭取救護黃金時間，醫師在院內可即時判讀救護車所回傳資訊，且雲林縣是繼台北市、新竹縣，為全台第3有高級救護員能對患者施打強心劑（電動骨針），在各類新型儀器設備輔佐下，到院前救活率從7.47％提升至21.57％，今獲贈高級救護車，再為救護注入活水。