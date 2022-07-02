暑假來嘉縣表藝中心 有藝思放電、玩藝

暑假除了夏令營、遊樂園，大手牽小手到嘉義縣表演藝術中心賞景放風、放電、看表演，感受藝文風情也是不錯選擇。

嘉義縣表演藝術中心以閩南式建築最為與眾不同，古色典雅、幽美靜謐，園區內荷池垂柳、綠草林蔭、蟲鳴鳥聲，時而出現超萌松鼠覓食，是漫步、放空最佳去處，更是親子同遊、放電、玩拍最佳選擇。

縣長翁章梁表示，表演藝術中心有別於其它縣市演藝廳的現代風格建築，閩南式建築展現獨特風貌，吸引非常多民眾前來攝影，另外嘉義大學、中正大學及吳鳳科技大學均位處民雄鄉，也因此民雄鄉具有豐厚的藝術與教育底蘊，深具藝文發展潛力。

表藝中心表示，除了建築之美，各角落公共藝術也是特色之一，由國內、外藝術家創作而成，不妨隨心所欲與公共藝術互動拍照，透過沈浸式的方式，親近藝術、感受藝術。園區駐館團隊「三昧堂創意木偶團隊」，除可與現場展示華麗精工戲偶合影留念，民眾也可以體驗操偶樂趣，深具文化藝術教育意涵。