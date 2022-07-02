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暑假來嘉縣表藝中心 有藝思放電、玩藝

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣表演藝術中心特殊的閩南式建築。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣表演藝術中心特殊的閩南式建築。圖／嘉義縣政府提供

暑假除了夏令營、遊樂園，大手牽小手到嘉義縣表演藝術中心賞景放風、放電、看表演，感受藝文風情也是不錯選擇。

嘉義縣表演藝術中心以閩南式建築最為與眾不同，古色典雅、幽美靜謐，園區內荷池垂柳、綠草林蔭、蟲鳴鳥聲，時而出現超萌松鼠覓食，是漫步、放空最佳去處，更是親子同遊、放電、玩拍最佳選擇。

縣長翁章梁表示，表演藝術中心有別於其它縣市演藝廳的現代風格建築，閩南式建築展現獨特風貌，吸引非常多民眾前來攝影，另外嘉義大學、中正大學及吳鳳科技大學均位處民雄鄉，也因此民雄鄉具有豐厚的藝術與教育底蘊，深具藝文發展潛力。

表藝中心表示，除了建築之美，各角落公共藝術也是特色之一，由國內、外藝術家創作而成，不妨隨心所欲與公共藝術互動拍照，透過沈浸式的方式，親近藝術、感受藝術。園區駐館團隊「三昧堂創意木偶團隊」，除可與現場展示華麗精工戲偶合影留念，民眾也可以體驗操偶樂趣，深具文化藝術教育意涵。

有關活動及藝文訊息，表藝中心表示，7月份「兒童戲劇工作坊-豆來玩戲」已秒殺額滿，但8月份「2022夏季芭蕾舞蹈營」、「驫舞劇場-蘇威嘉身體創作工作坊」、「奇巧兒童劇場《空空戒戒木偶奇遇記》」與「大開劇團魔法童樂會《小紅帽》」，目前開放報名及購票中。

三昧堂戲偶。圖／嘉義縣政府提供
三昧堂戲偶。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣表演藝術中的大片草地。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣表演藝術中的大片草地。圖／嘉義縣政府提供
奇巧兒童劇場《空空戒戒木偶奇遇記》，宣傳海報。圖／嘉義縣政府提供
奇巧兒童劇場《空空戒戒木偶奇遇記》，宣傳海報。圖／嘉義縣政府提供

建築 嘉義

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