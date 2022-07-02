嘉市增7條路掛廣告旗幟 選舉參選人也可申請

嘉義市道路分隔島、人行道燈桿掛旗幟做活動宣傳的需求高，市府表示，80條路能申請懸掛，以中山、忠孝路最熱門，但仍有違規掛旗，評估後本月起再開放湖子內等7條市郊道路，成為候選人之前的競選旗幟也可掛；有參選者說恐難申請「看得到吃不到」，環保局說，依申請先後順序而定。

據公布，最熱門的中山路，目前正懸掛主計處的工業及服務業普查宣導、教育處的科學168教育博覽會活動，接續已申請掛建設處的嘉市購物節、文化局的嘉市管樂節暨跨年晚會、教育處的諸羅山盃少年棒賽等，一路到年底。

環保局表示，商業活動宣傳大多會利用路燈桿的旗幟，效果好也讓街景整齊美觀，近來活動、展覽及商業需求頻繁，原80條道路涵蓋市區已不夠使用，也有例如廟會自掛旗子，或燈桿被亂貼廣告，1日起新增大溪路、大溪路210巷、湖美二路、湖美三路、健康二路、健康三路及環湖路。

據了解，此旗幟在年底有意參選者，登記成為候選人之前，都可自由申請使用，不過資深民代等政治人物常有支持者贊助空間，少考慮申請掛旗幟，對此，台灣基進黨嘉市黨部主委兼東區市議員參選人翁渙瑤說，掛道路旗幟對較沒有資源的參選人，確實也是一種曝光方式，畢竟熱門地段廣告費不便宜，市府應可多宣傳，且幾乎已掛滿市府活動宣傳，恐「看得到、吃不到」。