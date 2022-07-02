搭電影熱潮 民雄鬼屋暑假探險業績夯

號稱台灣十大鬼屋之首的「民雄鬼屋」（劉家古厝）每到暑假吸引民眾來此尋幽探訪，近來隨著電影話題，更有增加趨勢；在鬼屋旁經營鬼屋咖啡的許永宗說，近來生意增加3成，預計隨著暑期電影上映，會吸引更多人潮。

許永宗說，暑假是鬼屋旅遊旺季，近來有同名的電影要在暑期上映，遊客也跟著多了起來。很多遊客表示，旅遊中會將鬼屋探險排入行程。

「民雄鬼屋」名氣大，不少遊客慕名而來，不過要進入鬼屋，心裡頭還是有些忐忑。許永宗說，其實有不少傳說是人們穿鑿附會，如果從古厝的角度來參觀遊玩並不會那麼可怕。

來自台北的林爸爸帶著3個小孩一齊來參觀，在亂草中找尋有許多傳說故事的古井；他說，還沒看過電影，不過，近來聽到鬼屋的話題不少，趁著暑假帶小朋友一齊來一探究竟。

小朋友對鬼屋倒不覺得恐怖地說，「和台南的樹屋差不多，只是樹比較多一些」