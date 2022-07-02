嘉縣就博會3500職缺 最高月薪70K搶人才

勞動部雲嘉南分署與嘉義縣政府今天共同舉辦「2022雲嘉南地區就業博覽會」包括台積電等66家廠商，釋出超過3500個職缺，6成職缺30K起跳，還有廠商開出月薪70K搶人才。

這是疫情以來勞動部睽違2年後首度在南部舉行最大場徵才博覽會，又逢暑假第一個周末吸引滿場求職民眾。勞動部長許銘春向大老闆們喊話，要招募好的人才，就要有好的薪資條件，老闆有賺錢也要和員工分享。

縣長翁章梁表示，有這麼好的一個平台把所有廠商集結，讓年青人做比較，很快找到工作。為讓想返鄉工作的人有工作機會，嘉縣府也大力招商增加在地就業機會包括大埔美園區、馬稠後工業區等開發後總計未來可創造5萬個就業機會。

許銘春表示，為協助青年就業，勞動部推出「青年就業獎勵計畫」、「產業新尖兵計畫」、「青年就業旗艦計畫」、「青年尋職津貼計畫」以及鼓勵企業「先僱後訓」等計畫，不但有訓練也有補助，可多利用。

本次就博會產業面向多元，包括半導體業、醫材生技業、電動車業、製造業及批發零售業等，職缺相當豐富。當中8成工作機會位於雲嘉南地區，有6成職缺起薪30K起跳，徵才廠商包含台積電、統一企業、耐斯企業、愛之味、佐登妮斯、和大工業、遠東機械、福隆玻璃纖維、特力屋及全家便利店等多家知名企業。