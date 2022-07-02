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嘉市隔6年辦教保員甄選 89人搶19名額 1人錄取後放棄

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市辦教保員聯合甄選，19個缺額有89人到考，昨進行分發。圖／嘉義市政府提供
嘉義市辦教保員聯合甄選，19個缺額有89人到考，昨進行分發。圖／嘉義市政府提供

嘉義市睽違6年再辦教保員聯合甄選，19個缺額有89人到考，錄取率僅2成，競爭激烈，不過昨天分發，有1人疑同時考上外縣市幼教人員而放棄，市府表示，後續還有公立幼園教師甄試，假如再出現教保員放棄報到，或代理教保員缺額，25日會辦第2次公開分發作業。

嘉市副市長兼甄選會召集人陳淑慧說，今年雖11個縣市同時辦理教保員甄選，但幼兒園甄選競爭仍相當激烈，錄取的每名應考人，都充分展現教學現場的演示能力，相信加入嘉市幼兒教育團隊後，一定能為學前教育帶來新氣象及新活力。

教育處表示，上次辦教保員甄選已是2016年，此次有98人報考，最後89人來參加初試，錄取19人，並備取36人，昨下午於垂楊國小辦理公開分發，備取數10名也都到場，最後出現1名正取者放棄，經了解，應考上其他縣市幼教人員甄試。

教育處長林立生說明，教保員分發結果已上網公告，若已分發的教保員後續有放棄報到的缺額，或各園代理教保員缺額，會一併在7月25日辦理第二次公開分發作業。

嘉義市辦教保員聯合甄選，19個缺額有89人到考，昨進行分發。圖／嘉義市政府提供
嘉義市辦教保員聯合甄選，19個缺額有89人到考，昨進行分發。圖／嘉義市政府提供
嘉義市辦教保員聯合甄選，19個缺額有89人到考，昨進行分發，市府教育處長林立生（中）主持。圖／嘉義市政府提供
嘉義市辦教保員聯合甄選，19個缺額有89人到考，昨進行分發，市府教育處長林立生（中）主持。圖／嘉義市政府提供

幼教 幼兒園 嘉義

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