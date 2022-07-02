嘉市隔6年辦教保員甄選 89人搶19名額 1人錄取後放棄

嘉義市睽違6年再辦教保員聯合甄選，19個缺額有89人到考，錄取率僅2成，競爭激烈，不過昨天分發，有1人疑同時考上外縣市幼教人員而放棄，市府表示，後續還有公立幼園教師甄試，假如再出現教保員放棄報到，或代理教保員缺額，25日會辦第2次公開分發作業。

嘉市副市長兼甄選會召集人陳淑慧說，今年雖11個縣市同時辦理教保員甄選，但幼兒園甄選競爭仍相當激烈，錄取的每名應考人，都充分展現教學現場的演示能力，相信加入嘉市幼兒教育團隊後，一定能為學前教育帶來新氣象及新活力。

教育處表示，上次辦教保員甄選已是2016年，此次有98人報考，最後89人來參加初試，錄取19人，並備取36人，昨下午於垂楊國小辦理公開分發，備取數10名也都到場，最後出現1名正取者放棄，經了解，應考上其他縣市幼教人員甄試。