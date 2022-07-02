台南新市特產白蓮霧老樹只剩38棵 區公所連續19年推廣

台南市新市區公所今天推廣新市白蓮霧，以「2022白蓮霧老欉新傳-快樂綠生活 新市幸福走」為主題在公所臉書直播，內容包含在地文化特色台語口說藝術表演、直播銷售白蓮霧禮盒捐公益、抽獎送白蓮霧樹苗等活動，吸引許多各地的民眾線上參與。

今天活動活動安排「目睭金，萬事成，新市𨑨迌好心情」、台語口說藝術表演開場，表演結合新市老中青三代，由新市國小劉惠蓉及顏之群老師撰稿、客語謝明麟老師協助指導，帶領新市國小、新市國中、南科實中及港明中學學生以及社區居民與樂齡長者們同台演出，精采動人演出獲得民眾讚賞，也勾起新市居民與白蓮霧的共同回憶。

現場直播結合「老欉新傳」活動主題抽獎，借白蓮霧果農將老欉樹苗贈予民眾，象徵果農把這份復育的心意傳遞給民眾，讓白蓮霧能在新市的家家戶戶開枝散葉，真正將白蓮霧的產業文化深植在新市的每個角落。

新市區公所表示，復育白蓮霧第19年。無奈新冠肺炎疫情影響連續3年白蓮霧節活動無法如期舉辦，公所對推廣新市白蓮霧仍不餘遺力；今年的白蓮霧節臉書直播活動，著重環保綠生活的主題，氣候逐漸暖化也影響白蓮霧的收成。新市白蓮霧老欉亦因土地開發及年輕人不願種植而日益消失。

公所表示，近來受到都市開發的影響，白蓮霧老樹數量日益逐減。民國82年白蓮霧老樹原有88棵，到了現在只剩38棵。由於民眾賣地建屋，持有老樹的後代不願種植，是老樹消失的原因。