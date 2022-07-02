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影／台南國際芒果節黃 偉哲：期待與紐西蘭「兩果交流」

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南國際芒果節登場，台南市長黃偉哲期待與紐西蘭「兩果交流」。記者周宗禎／攝影
台南國際芒果節登場，台南市長黃偉哲期待與紐西蘭「兩果交流」。記者周宗禎／攝影

台南國際芒果節今天登場，剛好碰上昨天引來各方議論的澳門暫停台灣芒果進口，農糧署長胡中一上台致詞時痛批中國大陸、外貿協會董事長黃志芳也稱台灣芒果爆量、絲毫不受大陸打壓影響。許多民眾也到場品嘗芒果冰、購買芒果與各農會提供的農特產品。

市長黃偉哲說，有人說台南的芒果已經不夠了，哪還有得賣?「有，只要大家想吃，我們一定幫大家準備」。今年也打開紐西蘭通路，銷售了1萬多公斤，期望將來澳洲的通路也可以打開。

我們吃紐西蘭的奇異果，他們吃我們的芒果剛剛好。我們希望說二果交流，也是二國交流。我們也喝澳洲的紅酒，他們也可以喝我們的芒果啤酒，也可以吃很多好吃的東西。

黃偉哲表示，台南是全國最大芒果產區，「每兩顆芒果就有一顆來自台南」，台南產芒果品質優良，鮮甜多汁、口感細緻，深受國內外消費者青睞。

因今年產量不多，市府除在消費地辦理行銷也帶領民眾深入芒果產區，提振農民收益，邀請全國民眾來台南品嘗鮮甜芒果，跟著芒果走透透。

黃偉哲指出，農糧署和外貿協會大力協助打開台南芒果外銷通路，讓更多的國際友人知道原來台南芒果這麼好吃。

台南芒果今年也打開紐西蘭通路，期望將來澳洲通路也能跟進。台灣民眾吃紐西蘭的奇異果，紐國人民吃台灣的芒果，兩果交流，也是兩國交流。

今天開幕有烏克蘭特技秀、飆馬秀，免費芒果冰棒、冰淇淋與冰沙，還有芒果甜點DIY等活動；現場有各式芒果品種介紹、創意芒果料理展示、小農市集。

農業局表示，今年活動以「跟隨芒果」為主軸，推出6條相當好玩有趣且具有各區不同特色的農業體驗小旅行，走訪芒果故鄉的特色景點，還可以親自體驗摘芒果的樂趣，行程同時規劃芒果甜點手作DIY，跟著芒果走入產區，關心農民、了解產業發展狀況，用行動支持台灣農業發展。

台南國際芒果節今天登場。記者周宗禎／攝影
台南國際芒果節今天登場。記者周宗禎／攝影
台南國際芒果節今天登場。記者周宗禎／攝影
台南國際芒果節今天登場。記者周宗禎／攝影
台南國際芒果節今天登場，各農會配合推廣自家農特產品。記者周宗禎／攝影
台南國際芒果節今天登場，各農會配合推廣自家農特產品。記者周宗禎／攝影
台南國際芒果節登場，台南市長黃偉哲期待與紐西蘭「兩果交流」。記者周宗禎／攝影
台南國際芒果節登場，台南市長黃偉哲期待與紐西蘭「兩果交流」。記者周宗禎／攝影
台南國際芒果節今天登場。記者周宗禎／攝影
台南國際芒果節今天登場。記者周宗禎／攝影

芒果 台南 紐西蘭

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