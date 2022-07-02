聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／台南國際芒果節黃 偉哲：期待與紐西蘭「兩果交流」
台南國際芒果節今天登場，剛好碰上昨天引來各方議論的澳門暫停台灣芒果進口，農糧署長胡中一上台致詞時痛批中國大陸、外貿協會董事長黃志芳也稱台灣芒果爆量、絲毫不受大陸打壓影響。許多民眾也到場品嘗芒果冰、購買芒果與各農會提供的農特產品。
市長黃偉哲說，有人說台南的芒果已經不夠了，哪還有得賣?「有，只要大家想吃，我們一定幫大家準備」。今年也打開紐西蘭通路，銷售了1萬多公斤，期望將來澳洲的通路也可以打開。
我們吃紐西蘭的奇異果，他們吃我們的芒果剛剛好。我們希望說二果交流，也是二國交流。我們也喝澳洲的紅酒，他們也可以喝我們的芒果啤酒，也可以吃很多好吃的東西。
黃偉哲表示，台南是全國最大芒果產區，「每兩顆芒果就有一顆來自台南」，台南產芒果品質優良，鮮甜多汁、口感細緻，深受國內外消費者青睞。
因今年產量不多，市府除在消費地辦理行銷也帶領民眾深入芒果產區，提振農民收益，邀請全國民眾來台南品嘗鮮甜芒果，跟著芒果走透透。
黃偉哲指出，農糧署和外貿協會大力協助打開台南芒果外銷通路，讓更多的國際友人知道原來台南芒果這麼好吃。
台南芒果今年也打開紐西蘭通路，期望將來澳洲通路也能跟進。台灣民眾吃紐西蘭的奇異果，紐國人民吃台灣的芒果，兩果交流，也是兩國交流。
今天開幕有烏克蘭特技秀、飆馬秀，免費芒果冰棒、冰淇淋與冰沙，還有芒果甜點DIY等活動；現場有各式芒果品種介紹、創意芒果料理展示、小農市集。
農業局表示，今年活動以「跟隨芒果」為主軸，推出6條相當好玩有趣且具有各區不同特色的農業體驗小旅行，走訪芒果故鄉的特色景點，還可以親自體驗摘芒果的樂趣，行程同時規劃芒果甜點手作DIY，跟著芒果走入產區，關心農民、了解產業發展狀況，用行動支持台灣農業發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言