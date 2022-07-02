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台南海岸線變美了！「這一招」清出海灘廢棄物3800公噸

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南海岸線多數是養蚵的保麗龍等海漂廢棄物。圖／環保局提供
台南海岸線多數是養蚵的保麗龍等海漂廢棄物。圖／環保局提供

台南市海灘變漂亮了！環保局今天表示，統計去年9月至今年5月底止，累計清除的海灘廢棄物重達3800公噸，成效比往年好，主要是市政副秘書長邱忠川主持7次海岸漂流物清除檢討會議，近10個中央及地方權管單位商議分工、加速清除海岸廢棄物，今年也有52場次民間團體自發性的淨灘。台南社大環境小組研究員晁瑞光也肯定，但希望每年延續。

北從八掌溪口、南到二仁溪口，台南海岸線長度近70公里，權責單位包括國產署、六河局、台江國家公園、雲嘉南濱海國家風景區、林務局、市府觀旅局、水利局、農業局等，市府今年最大的改變是攜手中央權責單位不定期清理潮汐推上岸的海漂物,，環保局還會透過空拍機檢視成效，一旦發現髒亂立即通報該海岸段的權管單位，待清理完畢後，環保局再行複查，以確保各單位落實清除海洋廢棄物。

環保局表示，近年來民間團體自主發起淨灘，社會大眾環保意識也愈來愈好，淨灘清出的廢棄物，大多數是潮汐推上岸的海廢，漂流木、保麗龍、竹蚵架、塑膠垃圾等佔大宗，民眾到海岸邊遊憩，已經很少人會有亂丟垃圾的行為。

環保局長謝世傑說，海岸廢棄物清理方式有兩種，一種以人力撿拾海岸垃圾並移除，例如一般志義工淨灘活動，其優點是較不受地形限制，不過清理效能較差；另一種為以機具剷、挖除垃圾，清除效率雖然較高，但易受地形限制。目前清除海廢與淨灘，都是人力、機具交運作，以收最大效果。

環保局指出，清理出來海洋廢棄物，以塑膠類垃圾對生態、環境的負面影響最大，塑膠經日曬風浪拍打，不斷風化、分解、碎成塑膠微粒，甚至變奈米級大小，經過食物鏈傳遞，最後可能被人類吃下。清海廢，辦淨灘，更重要的是源頭減量。

台南黃金海岸空拍乾淨美麗的海岸線。圖／環保局提供
台南黃金海岸空拍乾淨美麗的海岸線。圖／環保局提供
台南海岸線動用大型機具清理棚架等廢棄物。圖／環保局提供
台南海岸線動用大型機具清理棚架等廢棄物。圖／環保局提供
台南海岸線動用大型機具清理棚架等廢棄物。圖／環保局提供
台南海岸線動用大型機具清理棚架等廢棄物。圖／環保局提供
台南海岸線養蚵棚架等廢棄物。圖／環保局提供
台南海岸線養蚵棚架等廢棄物。圖／環保局提供

廢棄物 淨灘 台南

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