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熱錢投資台南！南市府招商金額逾270億創10年來新高

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市招商成績去年六都第二，今年更擴大促參招商。圖／台南市府提供
台南市招商成績去年六都第二，今年更擴大促參招商。圖／台南市府提供

台南促參招商交出亮眼的成績單，去年完成簽約案件計11件，民間投資金額達270.14億元，簽約件數及金額皆創10年來新高，為六都招商亞軍，市府今年趁勝追擊持續推出指標性投資案。

財稅局表示，市府善用公有土地，110年東區平實及仁德二空都更開發案成功簽約，提供更多社會住宅，並藉由七股科技工業區開發招商引資，創造9540個工作機會與百家以上廠商進駐。

另外「台南智慧路邊停車計費系統」承繼第一期推動經驗，推出第二期智慧路邊停車充電計費柱。此外「平實綜合轉運站BOT案」結合周邊商場、飯店、影城、公園等設施，民眾可輕鬆透過公共運輸享受便利休閒生活。

今年民間資金投資台南持續發燒，除了運河星鑽及南台南副都心區域大面積設定地上權，台南還推出全國首件採有償BTO方式辦理的六甲區住宿式長照機構有償BTO案；另呼應發展飛速的台南歸仁沙崙地區三井outlet、大台南會展中心等大型公共建設，市府更加碼推出「高鐵產專區武東段276-1地號設定地上權案」，希望打造兼具生活機能和產業發展的新風貌。

另知名河樂廣場、中西區魚市場及運河遊河招商案等指標性投資案，也歡迎有意投資者洽詢台南市政府財政稅務局公產管理科莊涵鈞小姐06-2160216轉1621)或至財政稅務局網站查詢。

台南 地上權 發燒

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