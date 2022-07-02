台南北外環新建交通黑暗期 警公告替代道路籲民眾注意

為分散中山高、南科周遭車流新建的北外環道2期工程昨開工、預計施工到114年5月，將封閉大量人車的安南區府安堤頂道路、郡安路三段，往來民眾須提早改道；警方今公告替代道路建議路線、請用路人留意。

永康警分局表示，建議通勤族改走安南區安和路、台江大道或永康區河堤道路、中正南路、中正北路行駛；為避免封閉期間用路人不習慣替代道路，特在「永安橋南側」加派交通疏導崗因應，請行經用路人遵循警方指揮、疏導。

永康分局交通組長葉敏旭說，安南區府安堤頂道路及郡安路三段，因北外環第2期新建工程封閉，往返南科工作民眾，必定大量使用中華路、中正南路、中正北路及永安路等替代道路，分局原於「中華路與中央路」、「中華路與中正南路」、「中正北路與永安路」、「國道1號永康南下出口」及「中正北路與王行路」等5處，於上、下班時段編排交通疏導崗，為因應新建工程，分局滾動檢討於「永安橋南側」增派交通崗勤務，以利民眾安全快速行經永康區。

永康分局表示，除增派交通疏導崗外，亦會橫向聯繫交通局，持續關注中正南路、中正北路與永安路等路段，專業評估號誌週期及連鎖性，適時增減號誌秒數週期，增加通過路口次數的連鎖性，減少民眾等待紅燈的次數與時間，同時運用「監視錄影系統」及「智慧交通控制系統」等雲端科技，隨時調度警力與調控號誌，遇有壅塞情形，立即啟動轄區「交通快暢」人員到場疏導。