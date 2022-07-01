影／大仁哥桶仔雞「停烤」雞粉哀嚎 快閃復出只為這事

大仁哥蔗香桶仔雞在國內擁有多家加盟店，不過日前林內總店無預警宣布「無限期停烤」，引發全台各地雞粉一片哀嚎，時隔多日大仁哥現身雲林林內「重操舊業」，送30位捐血烤雞1隻，其他捐血者可獲滴雞精補身，至於何時正式復出未定，大仁哥只說「社會有需要，我就會在！」

今年疫情雖未三級警戒，但確診數居高不下，也創史上最嚴重血荒，大仁哥說，自己平時常參與公益活動，深知募集資源的難度，為了鼓勵民眾踴躍捐血，他抱病率全體員工「重起爐灶」，今到林內鄉巡迴捐血車開烤。

大仁哥今天準備30份烤雞，捐血500C.C.民眾可獲1隻，活動9點開跑，8時許就已有不少雞粉排隊等捐血，迫不及待要領烤雞帶回家享用，而捐250C.C.民眾則可獲得1份滴雞精。

一名時隔10多年未捐血的林內鄉民說是大仁哥的忠實顧客，之前常訂購桶仔雞送親朋好友品嘗，最近本想外帶一份享用，沒想到大仁哥宣布停烤，他一度很失落，今天得知「捐血送烤雞」，一早就到場挽袖捐血，終於如願以償。

縣議員邱世文為血荒著急，順勢促成大仁哥「快閃復出」，他說，全台受疫情影響，生活不好過，但血庫每天都需要支出血液，好在今天有不少熱血民眾聞訊紛紛站出來，順利為血庫進帳數十袋血液，呼籲民眾可定期到雲林捐血站或定點巡迴車踴躍捐血，幫助需要的人。