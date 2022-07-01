搶攻暑假商機「電子化」台南好康券優惠多 集章抽大獎

台南市政府為搶攻暑假旅遊商機，結合全市上千家食、宿、遊、購、行等商家，推出升級版「電子化台南好康券」，即日起至9月30日只要入住台南的合法旅宿業，有免費搭乘大台南公車及獲得活動店家的電子優惠券，電子集章四重送活動月月抽好禮，合計超過300個獎項，希望吸引更多遊客到台南遊玩。

市長黃偉哲表示，台南好康券推出2年遊客滿意度高達8、9成；今年升級「電子化台南好康券」，優惠內容依各旅遊族群量身打造，如學生族、新鮮人、年輕小資族及家庭旅遊等，有逾千家業者參與的電子集章活動，好康券不僅交通好康一把罩，憑券享各項優惠，活動期間只要前來台南住宿，除可享受許多食衣住行的好康，搭車也十分便利，歡迎暑假前來台南住宿享好康。

觀旅局長郭貞慧說「台南好康券」限定期間活動，只要一機在手，入住台南市配合活動之合法旅宿期間，掃描旅宿業者專屬Qrcode登錄註冊，並輸入入住資料，即可獲得免費搭乘大台南公車電子乘車券，以及食、宿、遊、購、行各店家電子優惠券。

交通部分下載電子免費乘車券，可於限定期限內，免費搭乘全市公車及台灣好行觀光公車，還可以超值價加購台鐵台南1日票、雙層巴士1日票，租車也有優惠。景點門票部分，赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、水道博物館、左鎮化石園區、奇美博物館、台南市美術館、十鼓文創園區、江南度假村、頑皮世界等熱門景點，都可憑店家電子優惠券享有門票優惠。