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雲林北港水道頭文化園區點燈 打造觀光亮點

中央社／ 雲林縣1日電

雲林打造夜間觀光新亮點，今晚在北港水道頭文化園區舉辦「點亮幸福．閃耀古蹟」音樂啟燈晚會，柔美燈光映照在近百年建築十角水塔與清水磚抽水機房，彰顯歷史建物的美感。

雲林縣文化觀光處今天發布新聞稿表示，今晚6時30分於北港水道頭文化園區舉辦「點亮幸福．閃耀古蹟」啟燈音樂晚會，邀地方人士與縣長張麗善一同點燈，用光影點亮古蹟與歷史建築

文觀處長陳璧君告訴中央社記者，北港水道頭文化園區原名稱為「北港第一淨水廠」，是西元1930年日治時期啟用的自來水廠，1997年停止營運，其中十角水塔造型特殊全台唯一，2006年登錄為縣定古蹟，園區內清水磚抽水機房、日式宿舍群，2021年重新修建完成，並登錄為歷史建築。

陳璧君說，為彰顯日治時期建物的美感，縣府在水道頭文化園區增設夜間燈光照明，打造光環境，上個月完工今晚啟用，除展現古蹟不同的風貌，也為雲林增加觀光新亮點。

陳璧君表示，未來北港水道頭文化園區規劃引進藝文團隊進駐十角水塔及歷史建築日式宿舍，打造與日本「職人工藝館」相近屬性的藝文場域。

歷史建築 北港 古蹟

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