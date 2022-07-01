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環保永續 嘉縣今起買飲料自備環保杯折價5元

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣環保局今天輔導縣內連鎖便利商店、速食店、飲料店、超市等，如民眾購買飲料自備環保杯，可享至少5元優惠折價。圖／嘉縣府提供
嘉義縣環保局今天輔導縣內連鎖便利商店、速食店、飲料店、超市等，如民眾購買飲料自備環保杯，可享至少5元優惠折價。圖／嘉縣府提供

嘉義縣環保局今天輔導縣內連鎖便利商店速食店、飲料店、超市等，如民眾購買飲料自備環保杯，可享至少5元優惠折價，每杯約折價8％-14％，在物價、油電齊漲之際，可說是小確辛，還可做環保。

自備飲料杯享5元優惠政策規定，業者應提供至少5元價差優惠，若使用大容量容器裝2杯以上飲品，業者必須折價相對應杯數，例如2杯折抵10元，且應於店內明顯處標示「自備飲料杯省_元」。

環保局說，2020年調查指出全台使用超過40億個一次性飲料杯，重達4.7公噸，若以一個飲料杯高度15公分計算，可以堆出118萬多座101大樓，環保局希望透過政策養成民眾習慣從源頭減量，鼓勵自備環保杯，降低產生廢棄物。

環保局長張根穆表示，轄區約279家連鎖便利商店、速食店、飲料店、超市等，今天起稽查販售業，初期未依規定執行者將開立勸導單並限期改善，同時要求明顯處張貼折價公告及必須實施優惠活動等，如限期改善後複查仍未符合規定，將依廢棄物清理法告發，最高可處6000元罰緩。

嘉義縣環保局今天輔導縣內連鎖便利商店、速食店、飲料店、超市等，如民眾購買飲料自備環保杯，可享至少5元優惠折價。圖／嘉縣府提供
嘉義縣環保局今天輔導縣內連鎖便利商店、速食店、飲料店、超市等，如民眾購買飲料自備環保杯，可享至少5元優惠折價。圖／嘉縣府提供
嘉義縣環保局今天輔導縣內連鎖便利商店、速食店、飲料店、超市等，如民眾購買飲料自備環保杯，可享至少5元優惠折價。圖／嘉縣府提供
嘉義縣環保局今天輔導縣內連鎖便利商店、速食店、飲料店、超市等，如民眾購買飲料自備環保杯，可享至少5元優惠折價。圖／嘉縣府提供

便利商店 速食

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