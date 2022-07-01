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萬物齊漲！雲林小學附幼工程 13次流標才完成發包
物價飛漲、疫情加上人力缺工，雲林縣虎尾鎮平和國小非營利幼兒園新建工程，歷經13次流標，兩度追加經費，從3800多萬增加為6600多萬元，終讓工程完成發包，今天主持動工的來賓均感觸良多，工程預計明年8月完工，提供優質教保環境。
雲林縣長張麗善指出，為讓縣民願意生、能夠養，縣府積極推動多元平價教保服務，感謝8成私立幼兒園加入準公共托育，減輕家長負擔。教育部資料顯示，虎尾鎮公立幼兒園比例偏低，這兩年積極設立中正、中溪及虎尾等小學附設幼兒園，加上今天的平和國小非營利幼兒園，才讓虎尾的公立幼兒園比例達到20%。
張麗善表示，縣府推動小學附幼是希望提供就近就地的教學環境，也希望公、私立幼兒園能並駕齊驅、共存共榮，提供更多元、優質的教保服務選擇，讓孩童快樂成長。
平和國小校長籃綉慧指出，附幼新建工程原核定3800多萬元，受物價上漲及缺工衝擊，雖經2次追加預算還是連連流標，今年4月教育處再向中央爭取補助，經費調高到6600多萬元，終在第14次招標才順利標出，未來學校會協助控管工程進度及品質，期讓幼兒園能如期在112年順利開辦。
平和國小新建附幼，採立體造型融合內部S型的空間設計，動線更加流暢活潑，不僅綠樹如林，每個轉折與角落都有小朋友停留活動的空間，預計將招收4班106位學童。
縣長張麗善、議長沈宗隆及虎尾鎮長丁學忠、鎮代主席林嘉弘及多位議員共同主持動土，祈求工程順利，對附幼工程流標多達13次，與會來賓都認為「好事多磨」，感謝各方努力才使工程得以推動。
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