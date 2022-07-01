嘉市慶祝升格40週年 黃敏惠提10大旗艦計畫

嘉義市歡慶升格40週年今天於市府中庭舉辦慶祝活動；嘉義市長黃敏惠感謝前人努力奔走、全體市民朋友共同打拚，成就今日嘉義市，並提十大旗艦計畫，要朝全民共享世代宜居好生活邁進。

市長黃敏惠表示，嘉義市恢復升格得來不易，回顧這段過往歷史，內心充滿感恩、感動。在恢復升格省轄市之後，擁有獨立的行政主導權，財政收入增加，地方稅收可全數主導運用。40年來嘉義市不斷蛻變進步，市府團隊將規劃十大旗艦計畫，朝「好生活」邁進。

市府智慧科技處長郭軒志表示，十大旗艦計畫由市府跨局處盤點整理推出中長程要改變的計畫，像西區大發展中提及世賢路以外的農業地要如何成為新的生活圈、東區文化新思路中怎樣把美術館和舊監之間更多的空間和廊帶串連起來、東區舊城文化如何透過創生創新方式活化併成經濟、環保永續配合2030年要減碳45%目標等。

其他還有交通、衛生醫療、產業發展、文化建設等等都還在盤點整理中，也都是跨局處合作議題導向。10年的願景，期間要有4年戰略的中程計畫，明年就要開始做1年的計畫，才能按部就班進行。