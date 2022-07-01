竹崎鄉也要發防疫補助金千元 嘉義縣4鄉鎮發放

疫情延燒，衝擊民眾生活，嘉義縣竹崎鄉長曾亮哲上午宣布，鄉代會通過公所提案的防疫補助金自治條例，凡6月30日前設籍竹崎，發放防疫補助金千元，預定30日、31日發放。

竹崎鄉是繼太保市、朴子市、義竹鄉，第4個發放防疫補助（津貼）的鄉鎮市，曾亮哲說，竹崎人口約3萬4千人，新冠疫情衝擊鄉親生活及經濟，為降低疫情帶來的影響，減輕民眾生活負擔，擬定防疫補助金自治條例，6月29日經鄉代會通過，預計發放設籍鄉親防疫補助金千元。

防疫補助金預計30日、31日，前往各村分流發放，符合資格者帶國民身分證及印章至通知單所指定發放處所領取，若無法親自到場者可委託他人持委託書及雙方證件領取。

若無法在發放當日領取者，也可自8月起至9月底，前往戶籍所在的村辦公處領取，或至公所網站下載匯款申請書以匯款方式辦理，防疫補助金領取通知單會在7月中旬起發放。

另，為減輕攤商生計負擔，決定再減收優惠3項措施，包括竹崎公有零售市場攤位月租金減收6個月、親水公園B區18個攤位使用費，也減收6個月、竹崎鄉耕地承租佃農於今年前半年度租金免收等。