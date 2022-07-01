奇美博物館推國際大展 英國家肖像藝廊藏品登台

奇美博物館與英國國家肖像藝廊合作，將於8月27日引進重量級國際大展「時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德」，大批從未離開英國的國寶級肖像作品首度世界巡迴，並到台灣展出。

奇美博物館今天發布新聞稿指出，奇美博物館繼向英國V&A借展獲得熱烈迴響後，今年再度不惜重金，首次與英國國家肖像藝廊（National Portrait Gallery,Lon don）合作，推出超級大展「時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德」（Icons & Identities: Masterpiecesof Portraiture），作為奇美博物館30週年特別獻禮。

奇美博物館指出，成立於1856年的英國國家肖像藝廊，是英國歷史悠久且極具特色的重要館所，不但是全球首座肖像博物館，更是世界最大的肖像蒐藏機構之一，總計有逾21.5萬件藏品，收藏16世紀至今影響英國與世界的人物肖像，堪稱英國歷史文化的重要縮影。

奇美博物館指出，英國國家肖像藝廊開館160多年來從未讓大批國寶級作品離開英國本土，近年因進行「鼓舞人心計畫」（Inspiring People project）閉館整修至2023年，鎮館藏品才得以進行史上第一次世界巡迴。

奇美博物館指出，此展集結眾多稀珍作品，包括英國國家肖像藝廊創館時的第一幅收藏「莎士比亞」將登台亮相，研究指出這可能是唯一一幅親見莎士比亞本人所繪製的畫作，後代許多莎翁肖像皆參考此畫而來。另外，教科書上必讀的偉大科學家如達爾文、牛頓等，也將在展覽中與民眾相見。

奇美博物館館長許家彰表示，奇美博物館排除萬難引進國際大展，希望讓民眾不用出國就能在台灣體驗世界一流展覽，此次大展僅會在台灣展出一次，盼民眾把握難得機會前往看展，感受這些名人的不凡身影與生命價值，早鳥優惠票今天開賣，詳情可上奇美博物館官網查詢。