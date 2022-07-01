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最佳「筍友」7月9日古坑綠色隧道報到 吃喝玩樂一應具全

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣古坑鄉公所下月9日在綠色隧道中央大草坪舉辦「2022竹筍節」。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣古坑鄉公所下月9日在綠色隧道中央大草坪舉辦「2022竹筍節」。記者陳苡葳／翻攝

雲林古坑是竹筍主產地，產季產量占全縣9成，今年雨量豐沛，品質佳，縣府農業處與鄉公所本月9日在古坑綠色隧道中央大草坪舉辦「竹筍節」，並引進兒童氣墊遊樂區、禮物兒童劇團演出，當日免費供應竹筍粥、涼拌料理等。

古坑鄉長沈勝騰表示，古坑鄉竹筍種植面積近3千公頃，產量達6萬公噸，此次活動邀集在地小農設攤，主打古坑鄉竹筍、柑橘等多項農產品，提供民眾一次購足便利性。

副縣長謝淑亞、農業處長魏勝德等人今天一起宣傳竹筍節活動，「健康是吃出來的！」謝淑亞說，竹筍是具高纖維的食材，從食物到生活用品「全身都是寶」，竹筍節除有免費料理可品嘗，還能參與醬筍、陶藝竹筍造型彩繪等有趣體驗活動。

沈勝騰說，民眾至「古坑果真讚」粉絲專頁按讚，並拍照、打卡，將貼文設定公開與分享，即可獲得體驗券1張，另有闖關遊戲，過關者可兌換精美宣導品1份，活動現場送完為止。

雲林古坑是竹筍主產地，產季產量占全縣9成。記者陳苡葳／翻攝
雲林古坑是竹筍主產地，產季產量占全縣9成。記者陳苡葳／翻攝
雲林古坑是竹筍主產地，產季產量占全縣9成。記者陳苡葳／翻攝
雲林古坑是竹筍主產地，產季產量占全縣9成。記者陳苡葳／翻攝

古坑 謝淑亞 陶藝

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