快訊

那些年我們一起押的台積電 這四家公司慘遭套牢

許藍方call out王少偉羞問「喜歡我嗎？」 答案讓小S瞪大眼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

展翅飛翔！聖心教養院雅格日間身心障礙者作業所揭牌

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
天主教嘉義教區聖心教養院上午舉行「讓愛展翅飛翔」，雅格社區日間作業所揭牌啟用。圖／聖心教養院提供
天主教嘉義教區聖心教養院上午舉行「讓愛展翅飛翔」，雅格社區日間作業所揭牌啟用。圖／聖心教養院提供

天主教嘉義教區聖心教養院上午舉行「讓愛展翅飛翔」，雅格社區日間作業所揭牌啟用，作業所位在大林鎮教堂2樓，提供身心障礙朋友友善工作環境，培養休閒愛好、增進人際關係與互動，讓他們發展身心功能，避免退化。

大林昇學幼兒園小朋友打鼓，為開幕表演，嘉義教區主教浦英雄以隆重教會祈福儀式，為作業所祝禱祈福，由浦英雄、縣府社會局長張翠瑤、議員吳思蓉、大林鎮代會副主席陳源祺等來賓，在崇仁醫專禮賓大使引導下共同揭牌。

慶祝雅格作業所啟用，作業所中服務對象準備練習已久的表演節目，熱烈歡迎來賓。聖心教養院長吳敏華說，聖心創立32年，不斷致力身心障礙者多元服務，在大林天主堂設雅格日間作業所，提供15名社區在家無法外出工作身心障礙者學習場所。

作業所有8名身心障礙學員接受清潔打掃環境訓練，學員完訓後不僅僅能為家庭分擔家務，也能學習一技之長，未來成立清潔小尖兵團隊，歡迎大林商家給這些孩子服務機會，達到社會參與，讓他們藉清潔工作賺薪資，達到自我肯定成就感。

張翠瑤表示，為提供身心障礙者多元照顧服務，也給家庭照顧者有喘息的空間，縣府致力推廣身心障礙者社區日間作業設施服務。目前分別太保、朴子、民雄、竹崎等5鄉鎮市日間作業所。

很高興大林雅格日間作業所啟用，未來縣府將陸續在其他鄉鎮社區擴展這樣服務，幫助無法進入庇護性就業服務場所身心障礙者，以定點及常態性作業安排，規畫提供每日4小時作業活動、自立生活及休閒活動為輔服務內容，協助身心障礙者提升社會適應能力及生活品質。

天主教嘉義教區聖心教養院上午舉行「讓愛展翅飛翔」，雅格社區日間作業所揭牌啟用。圖／聖心教養院提供
天主教嘉義教區聖心教養院上午舉行「讓愛展翅飛翔」，雅格社區日間作業所揭牌啟用。圖／聖心教養院提供
天主教嘉義教區聖心教養院上午舉行「讓愛展翅飛翔」，雅格社區日間作業所揭牌啟用。圖／聖心教養院提供
天主教嘉義教區聖心教養院上午舉行「讓愛展翅飛翔」，雅格社區日間作業所揭牌啟用。圖／聖心教養院提供
天主教嘉義教區聖心教養院上午舉行「讓愛展翅飛翔」，雅格社區日間作業所揭牌啟用。圖／聖心教養院提供
天主教嘉義教區聖心教養院上午舉行「讓愛展翅飛翔」，雅格社區日間作業所揭牌啟用。圖／聖心教養院提供
天主教嘉義教區聖心教養院上午舉行「讓愛展翅飛翔」，雅格社區日間作業所揭牌啟用。圖／聖心教養院提供
天主教嘉義教區聖心教養院上午舉行「讓愛展翅飛翔」，雅格社區日間作業所揭牌啟用。圖／聖心教養院提供

嘉義 幼兒園

延伸閱讀

清景麟基金會「愛在燕巢」 慨捐1387萬幫助弱勢

身心障礙福利機構不當對待致死 可罰百萬得令退場

恩恩爸研究加速法律行動 侯友宜：配合司法調查

機構發現身障者受虐須24小時內通報 違者可處30萬

相關新聞

南市體育局掛牌 局長陳良乾：提高選手獎金留住人才

台南市體育局今天掛牌成立，首任局長陳良乾是資深體育人，今天就任典禮賓客雲集，市長黃偉哲還開玩笑吃味「比他就職典禮場面還盛...

故宮南院暑假好戲連連！水舞、無人機展演接著國慶煙火

2022故宮南院夏日親子藝術月 ，戶外園區水舞及3D雷雕水幕秀、無人機群飛展演，上午陸續登場，館內玩藝術、學魔法；戶外看...

最佳「筍友」7月9日古坑綠色隧道報到 吃喝玩樂一應具全

雲林古坑是竹筍主產地，產季產量占全縣9成，今年雨量豐沛，品質佳，縣府農業處與鄉公所本月9日在古坑綠色隧道中央大草坪舉辦「...

雲林國中生「背著」阿嬤徒步環島 對網友批評他不再沈默

一名15歲剛從雲林縣一所國中畢業的學生，因已逝的奶奶，生前幾乎不曾出門旅遊，於是決心想一圓奶奶的旅行夢，日前出發徒步環島...

嘉縣竹崎鄉防疫補助金1000元 7月底發放

嘉義縣竹崎鄉因應COVID-19疫情衝擊鄉親生活，日前通過防疫補助金自治條例，今年6月30日前設籍竹崎鄉就發放補助金新台...

展翅飛翔！聖心教養院雅格日間身心障礙者作業所揭牌

天主教嘉義教區聖心教養院上午舉行「讓愛展翅飛翔」，雅格社區日間作業所揭牌啟用，作業所位在大林鎮教堂2樓，提供身心障礙朋友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。