展翅飛翔！聖心教養院雅格日間身心障礙者作業所揭牌

天主教嘉義教區聖心教養院上午舉行「讓愛展翅飛翔」，雅格社區日間作業所揭牌啟用，作業所位在大林鎮教堂2樓，提供身心障礙朋友友善工作環境，培養休閒愛好、增進人際關係與互動，讓他們發展身心功能，避免退化。

大林昇學幼兒園小朋友打鼓，為開幕表演，嘉義教區主教浦英雄以隆重教會祈福儀式，為作業所祝禱祈福，由浦英雄、縣府社會局長張翠瑤、議員吳思蓉、大林鎮代會副主席陳源祺等來賓，在崇仁醫專禮賓大使引導下共同揭牌。

慶祝雅格作業所啟用，作業所中服務對象準備練習已久的表演節目，熱烈歡迎來賓。聖心教養院長吳敏華說，聖心創立32年，不斷致力身心障礙者多元服務，在大林天主堂設雅格日間作業所，提供15名社區在家無法外出工作身心障礙者學習場所。

作業所有8名身心障礙學員接受清潔打掃環境訓練，學員完訓後不僅僅能為家庭分擔家務，也能學習一技之長，未來成立清潔小尖兵團隊，歡迎大林商家給這些孩子服務機會，達到社會參與，讓他們藉清潔工作賺薪資，達到自我肯定成就感。

張翠瑤表示，為提供身心障礙者多元照顧服務，也給家庭照顧者有喘息的空間，縣府致力推廣身心障礙者社區日間作業設施服務。目前分別太保、朴子、民雄、竹崎等5鄉鎮市日間作業所。