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嘉縣將成國內無人機重鎮 中科院民雄航太園區開發會勘

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
中科院嘉義縣民雄航太園區即將進入開發，立委陳明文上午邀中科院航空所長齊立平、民雄鄉長何嘉恒及地方民代會勘預定地，聽取開發簡報。圖／嘉縣府提供
中科院嘉義縣民雄航太園區即將進入開發，立委陳明文上午邀中科院航空所長齊立平、民雄鄉長何嘉恒及地方民代會勘預定地，聽取開發簡報。圖／嘉縣府提供

中科院嘉義縣民雄航太園區即將進入開發，立委陳明文上午邀中科院航空所長齊立平、民雄鄉長何嘉恒及地方民代會勘預定地，聽取開發簡報，蔡英文總統宣布在嘉縣成立無人機國家隊，從航太園區新創量產、太保研發中心的測試驗證到義竹載具測試，嘉縣將成為台灣、亞洲無人機重鎮。

陳明文說，2019年7月29日在民雄公所辦第一次說明會至今，在中科院團隊努力及縣府合作下，中科院民雄院區與民雄無人機與航太產業園區推動計畫，進入實質開發階段。

民雄院區整體開發規畫，與無人機與航太產業園區可行性評估與規畫同步執行，預計幾年內可看到成果，因地方人士看不到作業流程，產生懷疑，安排現勘，請相關單位報告工作期程，讓鄉親知道，無人機在嘉縣甚全國未來發展。

位在台1線民雄南北兩則航太園區，沿嘉164線北邊20.73公頃為中科院民雄院區，南邊含公共設施20.74公頃，縣府將開發無人機航太產業園區，預計2025年招商。

縣長翁章梁說，無人機在俄烏戰爭發揮關鍵力量，嘉縣無人機產業佈局，超前其他縣市，無人機在嘉縣三大基地，民雄院區中科院新創量產，縣府將在院區南側設置進駐20-30家廠商無人機航太產業園區，年產值35億元，太保市原台體大中小型商用無人機測試與驗證先導基地，義竹八掌溪旁腹地興建起降跑道，做大型無人載具測試場。

中科院嘉義縣民雄航太園區即將進入開發，立委陳明文上午邀中科院航空所長齊立平、民雄鄉長何嘉恒及地方民代會勘預定地，聽取開發簡報。圖／嘉縣府提供
中科院嘉義縣民雄航太園區即將進入開發，立委陳明文上午邀中科院航空所長齊立平、民雄鄉長何嘉恒及地方民代會勘預定地，聽取開發簡報。圖／嘉縣府提供
中科院嘉義縣民雄航太園區即將進入開發，立委陳明文上午邀中科院航空所長齊立平、民雄鄉長何嘉恒及地方民代會勘預定地，聽取開發簡報。圖／嘉縣府提供
中科院嘉義縣民雄航太園區即將進入開發，立委陳明文上午邀中科院航空所長齊立平、民雄鄉長何嘉恒及地方民代會勘預定地，聽取開發簡報。圖／嘉縣府提供

中科院 陳明文 俄烏戰爭

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