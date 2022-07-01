南市體育局掛牌 局長陳良乾：提高選手獎金留住人才

台南市體育局今天掛牌成立，首任局長陳良乾是資深體育人，今天就任典禮賓客雲集，市長黃偉哲還開玩笑吃味「比他就職典禮場面還盛大」，陳良乾提出競技運動和全民運動「雙主軸並行」，也會加強競技運動實力提昇，包括基層運動3級培訓制度和專任教練和體育班的落實。

對有議員在議會質詢時，認為台南市過去因棒球、橄欖球與桌球，稱霸國內及揚名國際，但後來優秀選手逐漸被挖角外流，風光不再，還有專業教練缺乏及沒有適才適所問題。

陳良乾允諾會向議會爭取增加專業教練名額，同時建全3級培訓制度的銜接，好的選手才能留下來；另外是曾代表台南市在全國及國際拿下優異成績的選手，要輔導在台南市有就業的機會，才能有誘因及鼓勵留下人才。

陳良乾陳良乾曾任長榮大學運動競技學系，也是台南市體育總會秘書長，他上任後的施政重點包括全力籌辦明年全運會，在強化競技運動表現上，將加強單項委員會行政效率並擬定體育發展制度、提升競技運動及賽會品質。

在全民運動方面，帶動體育風氣，倍增運動人口、讓市民更健康，同時提高運動場館設施經營效益，提供優質化、多元化、標準化的運動空間，引進國內外優質教練、選手，深化國際運動交流，未來體育局將是全台首創結合學校體育及社會體育的體育行政機關。

市長黃偉哲表示，成立體育局是讓工作有更好的統合，不管是競技類、或是全民體育運動，對國家發展都至關重要。明年台南市主辦全國運動會，他期盼台南市能夠扮演好東道主的角色，把這項體育界的盛事辦好，讓全國各地的選手都能夠留下深刻且正面的好印象。