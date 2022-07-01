影／「破冰」後…羅智強雲林助選 首回應：此地本無冰

台北市前議員羅智強前晚在中廣董事長趙少康牽線下，與國民黨主席朱立倫共進晚餐，羅今天到雲林陪縣議員參選人陳芳盈拜票，外界解讀餐會形同「破冰」，他接受媒體訪問時回應「此地本無冰，即無所謂破不破冰問題」，下一計畫是將自己定位當一個幫助別人實踐理想的配角。

羅智強首度回應與趙少康、朱立倫共進晚餐一事，他說，在過去過程，最大心願就是幫助正直、正派的從政夥伴，讓政治界多一分正向力量，並讓在野制衡力量變得更強大，「沒有冰，也沒有所謂破冰」，對於個人的可能性或紛擾，都是能放下的。

羅智強說，「2022不會是主角」，大家若不嫌棄，他願意當幫助主角們發光發熱的配角，幫助張善政、盧秀燕、侯友宜、蔣萬安、謝龍介、柯志恩等優秀國民黨夥伴站上舞台。

羅智強將在雲林停留幾天，為辦公室主任、縣議員參選人陳芳盈助選，今天上午與另一位辦公室夥伴、即將參選台北市議員的楊植斗，3人以「苦行」方式挨家挨戶拜訪，今天拜訪斗六市區及社區，明早預計到莿桐，後再回斗六。

羅說，希望投注部分心力幫助20年後的主角，陳芳盈、楊植斗都是雲林子弟，沒有家世背景，他的從政之路拚得頭破血流，盼現在能推助他們「少一點荊棘，多一些玫瑰」，陪辦公室「最佳左右手」開創政治康莊大道。

陳芳盈返鄉參選的決定，讓羅智強嚇一跳，他原建議陳參選新北市議員，後來了解陳北漂多年，一直掛念故鄉爺奶，也深感遊子心境，希望回鄉服務，照顧在地，今全程步行走進群眾，不僅親民，也能直接接收到鄉親反映問題，利用所學，回饋地方。