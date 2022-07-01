影／「破冰」後…羅智強雲林助選 首回應：此地本無冰
台北市前議員羅智強前晚在中廣董事長趙少康牽線下，與國民黨主席朱立倫共進晚餐，羅今天到雲林陪縣議員參選人陳芳盈拜票，外界解讀餐會形同「破冰」，他接受媒體訪問時回應「此地本無冰，即無所謂破不破冰問題」，下一計畫是將自己定位當一個幫助別人實踐理想的配角。
羅智強首度回應與趙少康、朱立倫共進晚餐一事，他說，在過去過程，最大心願就是幫助正直、正派的從政夥伴，讓政治界多一分正向力量，並讓在野制衡力量變得更強大，「沒有冰，也沒有所謂破冰」，對於個人的可能性或紛擾，都是能放下的。
羅智強說，「2022不會是主角」，大家若不嫌棄，他願意當幫助主角們發光發熱的配角，幫助張善政、盧秀燕、侯友宜、蔣萬安、謝龍介、柯志恩等優秀國民黨夥伴站上舞台。
羅智強將在雲林停留幾天，為辦公室主任、縣議員參選人陳芳盈助選，今天上午與另一位辦公室夥伴、即將參選台北市議員的楊植斗，3人以「苦行」方式挨家挨戶拜訪，今天拜訪斗六市區及社區，明早預計到莿桐，後再回斗六。
羅說，希望投注部分心力幫助20年後的主角，陳芳盈、楊植斗都是雲林子弟，沒有家世背景，他的從政之路拚得頭破血流，盼現在能推助他們「少一點荊棘，多一些玫瑰」，陪辦公室「最佳左右手」開創政治康莊大道。
陳芳盈返鄉參選的決定，讓羅智強嚇一跳，他原建議陳參選新北市議員，後來了解陳北漂多年，一直掛念故鄉爺奶，也深感遊子心境，希望回鄉服務，照顧在地，今全程步行走進群眾，不僅親民，也能直接接收到鄉親反映問題，利用所學，回饋地方。
陳芳盈下屆參選，並未披上國民黨戰袍，「對的事情，都支持！」羅智強認為，國民黨不是目的，民主制衡才是，好的政治人才毋須區分黨派。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言