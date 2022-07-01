暑假弱勢學童不挨餓 台南市發放4.2萬張愛心餐券

為確保暑假期間弱勢學童不因學校未供應營養午餐而挨餓，台南市社會局辦理南市愛心餐食補給站計畫，今天在安平區的統一超商舉辦愛心餐食補給站開跑儀式，今年暑假期間發放4萬2798張餐券，共計1019名弱勢家庭兒少受惠。

市長黃偉哲陪同小朋友使用愛心餐食券兌換暖心餐點，並自掏腰包請小朋友另外挑選想買的餐點，讓小朋友開心的在櫃架間七嘴八舌的討論，最後買了麵包、三明治、牛奶、飯糰回家享用。

黃偉哲指出，愛心餐食補給站計畫讓社會局各單位所服務的弱勢家庭兒少，能於暑假期間憑餐券至南市統一超商、全家、萊爾富及OK便利商店等4家超商，共907家門市兌換各類美味餐食，以提供這些兒少營養餐食之補給，減少家長的經濟負擔，讓小朋友能在社會的愛心中度過一個快樂的暑假。

黃偉哲感謝包括清祿鞋業股份有限公司對本計畫之長期捐助，同時，也感謝今年度捐助餐食券經費的嘉南農田水利會員工消費合作社、吳尊賢文教基金會及國際興業股份有限公司，還有四大超商也幫愛心餐食券加值了10%，他期待有更多熱心企業、團體等共襄盛舉，幫助更多臺南市的弱勢家庭。

社會局指出，愛心餐食券發放對象是經社會局社工評估有需求的弱勢學童，每張餐券面額60元，可兌換66元的餐食，兌換內容包含便當、麵包、飯糰、三明治、水果、沙拉、饅頭、各類包子、牛、羊奶、豆漿、豆奶及優酪乳等健康餐食，自今天起可至4家超商兌換，並持續使用至8月29日。社會局也提醒南市持餐券的學童，務必在暑假兌換期限內前往兌領，逾期將無法使用。