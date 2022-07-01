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南市首支「剷泥汙隊」成軍！農耕軟泥一路掉主動清理

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市環保局鼓勵輔導首支剷除農耕髒汙守護隊成軍。圖／環保局提供
台南市環保局鼓勵輔導首支剷除農耕髒汙守護隊成軍。圖／環保局提供

農耕機夾帶軟泥上路，道路髒汙、揚塵外，騎士「犁田」事件也時有所聞，台南市新營區護鎮里在環保局鼓勵與輔導下，今天由里長陳添龍帶領里內志工成立「剷除農耕髒汙守護隊」，將在農忙時自主巡查道路並剷除軟泥。

環保局長謝世傑特地致贈志工長柄水泥鏟，也盼轄內高密度農作區都能響應，營造美好社區環境。

環保局今天在新營區舉辦農耕髒汙改善宣導會，局長謝世傑主持，說明清理農耕髒汙的重要，呼籲農民及代耕業者作業完成後，務必將殘留在路面的泥濘清理乾淨。

與會人士到附近農田觀摩並體驗農耕髒汙剷除。有意成立「剷除農耕髒污守護隊」的新營區埤寮里、土庫里、後壁區長安里等也派員觀摩。

護鎮里剷除農耕髒汙守護隊，成員包括農民、代耕業者、志工等，秉持互助互勵的精神，共同守護社區用路人的安全及家園環境整潔。將在農忙時期，每周2至3次排班執行區域性巡查、剷除農耕髒汙。

環保局每年定期在白河、東山、後壁、麻豆、下營等15個高密度農作區，選定45條農耕示範路段進行巡查，路面攔查時也出動無人機高空巡視。今年更推動成立農耕守護隊，希望藉由在地的力量，進一步維護道路整潔及用路人安全。

環保局指出，在有關單位持續地宣導下，近年來農耕機髒汙情形已明顯改善，去年農耕髒汙查獲數量較前年同期減少約30%。還多次發現農友與代耕業者，主動清理道路上殘留的軟泥。

環保局指出，查獲農耕機具泥土掉落道路，依廢棄物清理法第27條第2款，可處1200元以上6000元以下罰鍰。欲了解農耕機相關清理行為，可洽當地區公所或環保局索取宣導單張。民眾在路上發現農耕髒汙，請撥打環保陳情專線0800-066666或06-6572813#2222，環保局將派員前往稽查。

台南市環保局鼓勵輔導首支剷除農耕髒汙守護隊成軍。圖／環保局提供
台南市環保局鼓勵輔導首支剷除農耕髒汙守護隊成軍。圖／環保局提供
台南市環保局鼓勵輔導首支剷除農耕髒汙守護隊成軍。圖／環保局提供
台南市環保局鼓勵輔導首支剷除農耕髒汙守護隊成軍。圖／環保局提供
台南市環保局鼓勵輔導首支剷除農耕髒汙守護隊成軍。圖／環保局提供
台南市環保局鼓勵輔導首支剷除農耕髒汙守護隊成軍。圖／環保局提供

農民 白河 台南

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