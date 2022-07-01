閃耀古蹟音樂會今晚北港登場 古塔水景享受一夜浪漫

一場別開生面的閃耀古蹟音樂會將於今晚6點30分在雲林縣網紅景點的北港水道頭文化園區登場，柔美光影搭配巴里吉他樂團的高質感演奏，輕風搖動水影，徜徉在百年古塔聆聽心情樂章，是台灣的唯一，更是難有的浪漫，歡迎把握今夜到北港古鎮小渡夏的周末。

和北港朝天宮相距不遠的「北港第一淨水廠」建於日治時期，是當時台灣最先進的水廠之一，矗立園區高聳的十角水塔，是全台唯一水塔和辦公大樓合體的建築，登錄為縣定古蹟，水廠園區的日式宿舍群、慢濾池、抽水機房（唧筒室）、循環池等古代水廠設施，保留十分完整，是國內具代表性的自來水歷史園區。

北港水道頭園區完成整修，古木參天綠草如茵，和廟會鑼鼓的朝天宮街頭街尾遙望，宛若鬧中取靜的世外桃源，成為北港老街打卡熱點，今年6月完成夜間光環境工程，訂於今晚以閃耀古蹟音樂會舉行啟燈儀式。

雲林縣府文觀處長陳璧君表示，夜間光環境由屢獲國際大獎的策展人彭力真藝術總監及埴鈁藝術團隊執行，除考量展現古蹟之美，也運用環保綠能工法，造就零用電的光效能源，完成後讓水道頭展現不凡的美麗夜景，未來十角水塔及日式宿舍將引進藝文團隊、文創咖啡、藝術展覽，打造仿日本「職人工藝館」的藝文場域。

打造光環境的水道頭園區，每一條步道俯拾皆美，溫暖的光源色系凸顯夜色的層次感，景觀池畔蛙鳴蟲聲，伴隨波光粼粼倒映，美不勝收。今晚由雲林縣長張麗善主持古蹟啟燈儀式，日式宿舍也同步試營運，有26號果舖、神級滷肉飯、迴流小古董（和服古著）快閃進駐，另有闖關送香醇咖啡的遊戲。