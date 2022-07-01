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光裕藥園主人中醫師過世藥園求售 中醫界患者家屬惋惜

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義知名光裕堂診所主持人蔡吉雄醫師，在中埔鄉購地闢建光裕藥園，成為中醫大建教合作實習藥園，蔡吉雄10年前過世，家人無力管理，公告求售。 記者魯永明／攝影
嘉義知名光裕堂診所主持人蔡吉雄醫師，在中埔鄉購地闢建光裕藥園，成為中醫大建教合作實習藥園，蔡吉雄10年前過世，家人無力管理，公告求售。 記者魯永明／攝影

嘉義知名光裕堂診所主持人蔡吉雄醫師，在中埔鄉購地闢建光裕藥園，栽植158科720種中藥草，靈芝100種，另有稀有植物及藥用礦物約200種之多，成為中醫大建教合作實習藥園，蔡吉雄10年前過世，家人無力管理，公告求售，中醫界、患者及家屬惋惜，希望政府協助搶救保留。

嘉義市植物研究學會首屆理事長蔡吉雄中醫師，10年前在藥園光裕堂診所住處過世，讓中醫界、患者及家屬難過，國內少了一位醫術高明的中醫師，蔡吉雄妻子最近找工人整理藥園，貼出求售公告，消息傳開，讓中醫界、患者及家屬惋惜，蔡吉雄妻子說，丈夫書籍及藥園靈芝，捐贈中醫大，無力管理藥園求售。

嘉市林森里長王廣禮說，蔡吉雄是神醫，他老母親失智症被蔡吉雄醫好，蔡吉雄過世，是中醫界一大損失，5分地光裕藥園及住處兼診所大樓，是蔡吉雄生前付出心血，長期研究醫術藥學的園地，具文史及中藥學研究價值，荒廢出售很可惜，希望政府協助搶救保留，提供中醫學術研究，造福患者。　

光裕藥園簡介說，古時人類，經常利用植物特殊功效，治療傷病。寶貴經驗逐步累積，發展成醫藥知識，光裕堂診所主持人蔡吉雄醫師，激發一般人學習及藥用植物研究，多次進入山區，發現因人為不當開發，藥用植物受嚴重摧殘，藥草來源日益枯竭。

蔡吉雄獨資購置土地，培養藥草，並由藥植愛好者提供盆栽，成立公開性藥園。千禧年與中醫學院及嘉市藥用植物學會簽約，成立建教合作關係，提供醫藥學院學生實習及藥植愛好者切磋經驗，蔡吉雄提供藥園，發揚中華國粹文化，增進教學研究和國民認識藥用植物機會，對生物科技研發，研析藥效，造福人類，功德圓滿。

嘉義知名光裕堂診所主持人蔡吉雄醫師，在中埔鄉購地闢建光裕藥園，成為中醫大建教合作實習藥園，蔡吉雄10年前過世，家人無力管理，公告求售。 記者魯永明／攝影
嘉義知名光裕堂診所主持人蔡吉雄醫師，在中埔鄉購地闢建光裕藥園，成為中醫大建教合作實習藥園，蔡吉雄10年前過世，家人無力管理，公告求售。 記者魯永明／攝影
嘉義知名光裕堂診所主持人蔡吉雄醫師，在中埔鄉購地闢建光裕藥園，成為中醫大建教合作實習藥園，蔡吉雄10年前過世，家人無力管理，公告求售。 記者魯永明／攝影
嘉義知名光裕堂診所主持人蔡吉雄醫師，在中埔鄉購地闢建光裕藥園，成為中醫大建教合作實習藥園，蔡吉雄10年前過世，家人無力管理，公告求售。 記者魯永明／攝影
嘉義知名光裕堂診所主持人蔡吉雄醫師，在中埔鄉購地闢建光裕藥園，成為中醫大建教合作實習藥園，蔡吉雄10年前過世，家人無力管理，公告求售。 記者魯永明／攝影
嘉義知名光裕堂診所主持人蔡吉雄醫師，在中埔鄉購地闢建光裕藥園，成為中醫大建教合作實習藥園，蔡吉雄10年前過世，家人無力管理，公告求售。 記者魯永明／攝影
嘉義知名光裕堂診所主持人蔡吉雄醫師，在中埔鄉購地闢建光裕藥園，成為中醫大建教合作實習藥園，蔡吉雄10年前過世，家人無力管理，公告求售。 記者魯永明／攝影
嘉義知名光裕堂診所主持人蔡吉雄醫師，在中埔鄉購地闢建光裕藥園，成為中醫大建教合作實習藥園，蔡吉雄10年前過世，家人無力管理，公告求售。 記者魯永明／攝影

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