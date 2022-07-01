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嘉義近2個月確診火化逾2百人 累！火化人員無防疫津貼

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
疫情延燒逾2個月，染疫者死亡大增，嘉義縣市共用水上鄉生命園區的火葬場，嘉義市殯管所統計，5月5日到6月29日，確診火化267件（人），火化人員工作辛苦、冒染疫風險。圖／殯管所提供
疫情延燒逾2個月，染疫者死亡大增，嘉義縣市共用水上鄉生命園區的火葬場，嘉義市殯管所統計，5月5日到6月29日，確診火化267件（人），火化人員工作辛苦、冒染疫風險。圖／殯管所提供

本土疫情延燒逾2個月，新變種病毒染疫者雖以輕症、無症狀居多，但確診死亡大增，嘉義縣市共用水上鄉生命園區的火葬場，嘉義市殯管所統計，去年確診死者火化只有6人，今年5月5日到6月29日，確診火化267件（人），火化人員工作辛苦、冒染疫風險，卻無防疫津貼。

殯管所長盧春霖說，從5月起，確診死者火化件數增加，大多要在24小時內火化，火葬場人員如同第一線防疫醫護人員，全天候輪班待命，要隨叩隨到，經常摸黑開車出門到火葬場，全身穿密不透風的防護衣，執行火化，忍受高溫染疫風險。全

盧春霖表示，從6月起，大體火化時間將與一般往生者分流，一般亡生者火化白天，確診死亡火化傍晚5點到晚間，殯館所員工29人，火化處理確診亡者，需要多名工作人員執行火化、清消等工作，工作人員拿香向殯館所供奉的地藏王祭拜，祈求執勤平安順利。

盧春霖說，工作人員有時要得面對家屬責難，要求比照一般亡者處理，為此發生爭執，醫院、法醫開具確診死亡證書，就要依防疫指引處理，為考量家屬瞻仰往生親人遺容需求，備有視窗型屍袋。

考量確診死亡遺體處理費較一般高，為減輕家屬負擔，嘉縣市府全額補助確診亡者火化及骨灰處理費，至於亡者後事所需處理費，建議禮儀業者以4萬5千元為基準收取，協助處理確診往生親人後事，在殯儀館規畫遺體冷凍專區及戶外遺體暫存區。

疫情延燒逾2個月，染疫者死亡大增，嘉義縣市共用水上鄉生命園區的火葬場，嘉義市殯管所統計，5月5日到6月29日，確診火化267件（人），火化人員工作辛苦、冒染疫風險。圖／殯管所提供
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