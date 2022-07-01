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移除綠鬣蜥賞金獵人工時長冒被咬傷風險 賞金優賺外快

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
外來物種綠鬣蜥在嘉義縣八掌溪沿岸快速繁殖，嘉義縣政府招募民眾成立移除大隊，完訓合格，執行移除。記者魯永明／翻攝
外來物種綠鬣蜥在嘉義縣八掌溪沿岸快速繁殖，嘉義縣政府招募民眾成立移除大隊，完訓合格，執行移除。記者魯永明／翻攝

外來物種綠鬣蜥嘉義縣八掌溪沿岸快速繁殖，有網友組團隊用彈弓圍捕，將獵捕大批綠鬣蜥五花大綁貼上網，引發熱議；嘉義縣政府招募民眾成立移除大隊，完訓合格，執行移除，簡姓隊員白天當看護，晚間變賞金獵人獵蜥到隔天凌晨，最多曾領5千元賞金，獵捕工時長，不小心還被咬傷。

今年縣府農業處畜產保育科訂獵除獎勵：獎勵方式綠鬣蜥吻肛長小於20公分，每隻50元；吻肛長介於20公分至40公分，每隻250元；吻肛長大於40公分、每隻500元。

移除大隊10多人利用晚間圍捕，簡姓隊員說，綠鬣蜥貌似恐龍、酷斯拉，長大體形龐大，會發出「嘶！嘶！」聲，具親水性，捕捉不易，綠鬣蜥出沒嘉市至中埔、鹿草及水上鄉間八掌溪沿岸，會破壞、吃農作物，看到人會跳水藏匿，用套索移除後，人道安樂處死。

「獵蜥外快不好賺，不小心被咬傷成鋸齒傷痕」，簡姓隊員說，晚間7點開始拿套索工具，深入綠鬣蜥出沒的八掌溪畔，荒煙蔓草無路徑，綠鬣蜥警覺性高，不留心可能跌傷、咬傷，許多隊員吃不了苦退出。

嘉大生物資源系助理教授陳宣汶說，每年11月進入繁殖期，此時顏色鮮艷公蜥會出來，找母蜥交配，1隻公蜥可與多隻母蜥交配，獵捕大多公蜥，一旦被抓會有其他公蜥遞補，移除策略抓母蜥比公蜥有效。

農業處說，今年截至6月28日，移除綠鬣蜥總計3363隻，有效抑制族群繁殖成長，移除課程委託嘉大辦理，包含綠鬣蜥生態習性與棲息環境介紹、野生動物保定與簡易救傷收容等，完訓後可在縣府規畫特定範圍與時段，佩戴縣府核發臂章，利用核准移除工具，進行移除。

外來物種綠鬣蜥在嘉義縣八掌溪沿岸快速繁殖，嘉義縣政府招募民眾成立移除大隊，完訓合格，執行移除。記者魯永明／翻攝
外來物種綠鬣蜥在嘉義縣八掌溪沿岸快速繁殖，嘉義縣政府招募民眾成立移除大隊，完訓合格，執行移除。記者魯永明／翻攝
外來物種綠鬣蜥在嘉義縣八掌溪沿岸快速繁殖，嘉義縣政府招募民眾成立移除大隊，完訓合格，執行移除。記者魯永明／翻攝
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外來物種綠鬣蜥在嘉義縣八掌溪沿岸快速繁殖，嘉義縣政府招募民眾成立移除大隊，完訓合格，執行移除。記者魯永明／翻攝
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綠鬣蜥 嘉義

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