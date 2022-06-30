太空人降落七彩噴水池 啟動嘉市科學168

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市政府將中央噴水池吳明捷雕像，換上銀光閃閃的太空人裝，今晚7時點燈在七彩燈光照耀下，象徵「科學168教育博覽會」正式啟動。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府將中央噴水池吳明捷雕像，換上銀光閃閃的太空人裝，今晚7時點燈在七彩燈光照耀下，象徵「科學168教育博覽會」正式啟動。記者李宗祐／攝影

嘉義市政府結合「科學教育」與「文化觀光」，首次將地標中央噴水池的KANO投手吳明捷雕像，換上銀光閃閃的太空人新裝，今晚7時點燈在七彩燈光照耀下，象徵「科學168教育博覽會」正式啟動。市長黃敏惠表示，科學168陪伴孩子成長，也是學習路上重要養分，讓科學教育寓教於樂。

今年主題是「愛科學･嘉點趣味」，點燈儀式，由黃敏惠主持，詩人渡也獻上新作「太空人吃雞肉飯」，現場氣氛熱鬧滾滾。

教育處表示，今年「科學168教育博覽會」活動，自4月份起召集各界集思廣益、發揮創意，結合「科學教育」與「文化觀光」，特別打造兩座別具巧思的大型裝置藝術，分別位於中央噴水池─「飛向宇宙 科學看我」，施工團隊費時將近1個月，小心翼翼地為吳明捷雕像換上太空人新裝，非常吸睛；另一組「愛因斯坦來囉！」則將在活動期間現身港坪體育館，值得市民朋友期待。

「科學168教育博覽會」活動，精選在地超過30間優質商家，特別製作期間限定專屬優惠。不論是嘉義的民眾，或從外縣市來的朋友，在活動期間，憑活動DM或科學168巨型裝置藝術「飛向宇宙 科學看我」合照打卡，即可享有店家專屬優惠；凡於7月1至7月31日期間，把自己或親朋好友和科學168巨型裝置藝術「飛向宇宙 科學看我」合照，上傳至Facebook粉絲專頁指定活動貼文，即有機會抽中「switch 主機」乙台，各項系列活動資訊可至「嘉義市科學168教育博覽會」Facebook粉絲專頁洽詢。

嘉義市政府將中央噴水池吳明捷雕像，換上銀光閃閃的太空人裝，今晚7時點燈在七彩燈光照耀下，象徵「科學168教育博覽會」正式啟動。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府將中央噴水池吳明捷雕像，換上銀光閃閃的太空人裝，今晚7時點燈在七彩燈光照耀下，象徵「科學168教育博覽會」正式啟動。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府將中央噴水池吳明捷雕像，換上銀光閃閃的太空人裝，今晚7時點燈在七彩燈光照耀下，象徵「科學168教育博覽會」正式啟動。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府將中央噴水池吳明捷雕像，換上銀光閃閃的太空人裝，今晚7時點燈在七彩燈光照耀下，象徵「科學168教育博覽會」正式啟動。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府將中央噴水池吳明捷雕像，換上銀光閃閃的太空人裝，今晚7時點燈在七彩燈光照耀下，象徵「科學168教育博覽會」正式啟動。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府將中央噴水池吳明捷雕像，換上銀光閃閃的太空人裝，今晚7時點燈在七彩燈光照耀下，象徵「科學168教育博覽會」正式啟動。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府將中央噴水池吳明捷雕像，換上銀光閃閃的太空人裝，今晚7時點燈在七彩燈光照耀下，象徵「科學168教育博覽會」正式啟動。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府將中央噴水池吳明捷雕像，換上銀光閃閃的太空人裝，今晚7時點燈在七彩燈光照耀下，象徵「科學168教育博覽會」正式啟動。記者李宗祐／攝影

太空人 裝置藝術 嘉義

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